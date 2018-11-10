وزيرة السياحة: الدولة المصرية حريصة على ضمان أمن وسلامة كافة السائحين

كتبت أمال رسلان

قبيل مغادرتها العاصمة البريطانية لندن، التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، النائب الإنجليزى ستيفن تيمز الرئيس المنتخب لجمعية الصداقة المصرية بالبرلمان البريطانى، فى حضور السفيرة نرمين الظواهرى الوزير المفاوض والقائم بأعمال السفارة المصرية في لندن.

بدأ اللقاء بالحديث عن العلاقات المصرية البريطانية، وأشادت الدكتورة رانيا المشاط بجهود جمعية الصداقة المصرية البريطانية فى البرلمان وفِى بريطانيا لنشر الصورة الإيجابية عن مصر.

وأكدت الوزيرة على الدعم الذي توليه القيادة السياسية فى مصر لقطاع السياحة، مشيرة إىى التعاون والتنسيق الدائم بين وزارة السياحة والوزارات الأخرى بالحكومة.

وشددت على حرص الدولة المصرية على ضمان أمن وسلامة كافة السائحين الوافدين لمصر باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين المطارات والمدن السياحية المختلفة.

وأشارت إلى استضافة مدينة شرم الشيخ لمنتدى شباب العالم الذي عقد في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر الحالى، والذي ضم شبابا من 160 دولة ، والذى يحرص الرئيس على حضوره.

وأضافت الوزيرة أن شرم الشيخ تستضيف أيضا الشهر الجاري مؤتمر التنوع البيولوچي، مشيرة الى مركز المؤتمرات الدولي الكبير الذي تم افتتاحه الاسبوع الماضي هناك والمزود بأحدث الأجهزة التكنولوجية الحديثة، و يتسع لما يقرب من 7 آلاف فرد.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن مدينة شرم الشيخ بها الآن من المقومات ما يجعل منها مركزا هاما لاستضافة المؤتمرات الدولية.

من ناحيته، أشار النائب ستيفن تيمز، إلى رغبة البريطانيين في زيارة مصر ، خاصة مدينة شرم الشيخ ، وقال إن الجمعية تدعم مصر داخل مجلسي العموم واللوردات في البرلمان، وتعمل على الضغط على الحكومة لرفع حذّر السفر الى مدينة شرم الشيخ.

وفِي هذا الإطار، أكدت الوزيرة أن مصر ترحب بزائريها من بريطانيا ومن كافة أنحاء العالم، وقالت إن الوزارة تعمل حاليا على تنوع الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر وفتح أسواق جديدة.

وأكدت الوزيرة كذلك على دعم القيادة السياسية للمرأة، مشيرة الى وجود 8 وزيرات في الحكومة المصرية.

وتطرق اللقاء الى الحديث عن العاصمة الإدارية الجديدة، وأكدت الدكتورة رانيا المشاط على أن هناك استثمارات من دول كثيرة فيها، وأن هناك خطة لنقل الحكومة الى هناك.

وشددت الوزيرة على اهتمام الحكومة بتطوير مدينة القاهرة ، مشيرة الى مشروع تطوير القاهرة الخديوية

وفِي نهاية اللقاء، أكدت الوزيرة على الدور الهام الذي يقوم به نواب البرلمان في دولهم، مشيرة الى أنها ستقوم بالإعلان عن تفاصيل برنامج الإصلاح الهيكلى لوزارة السياحة من البرلمان المصرى.