وزيرة الثقافة: تنظيم 24 ملتقى خلال العام الجارى بـ 6 أقاليم بالجمهورية

القليوبية إبراهيم سالم

وجهت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، الشكر للدكتور علاء عبد الحليم، محافظ القليوبية، والدكتور أحمد عواض، رئيس هيئة الثقافة، والدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، على حسن تنظيم الملتقى الإقليمى الأول لشباب الجامعات المصرية بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافى تحت شعار "الثقافة والشباب فى المواجهة" وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وأكدت الوزيرة فى كلمتها بافتتاح الملتقي، أن الملتقى يأتى تعزيزا للاستفادة من الموارد البشرية ولتنمية الوعى والانتماء لدى الشباب، وهو يأتى تحقيقا لبرنامج عمل وزارة الثقافة خلال المرحلة الراهنة، والتى يدخل ضمن اتجاهات الدولة الرامية الى مد جسور التواصل مع الشباب وتمكينهم والاستماع الى وجهات النظر الخاصة بهم، وتأهيلهم لتولى مواقع المسؤولية.

وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة تقدم عبر البرامج والقطاعات المختلفة التى تسعى لنشر القيم الايجابية فى المجتمع ودعم الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية ودعم العمل الثقافى لحماية العمل الثقافى، فهذا الملتقى يعد نموذ رائعا لهذه الملتقيات.

وأعلنت الوزيرة أنه سيتم اقامة 24 ملتقى خلال العام الجاري، وتعميم الملتقى على الـ 6 اقاليم التابعة لوزارة الثقافة، مشيدة بالحماس الذى أظهره الشباب خلال اللقاء، وهو ما دفعها للموافقة على اقامة تلك الملتقيات.

ويتضمن جدول الأعمال كلمة لكل من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، وأحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم يقسم الملتقى الى ثلاث ورش الأولى بعنوان "الشباب فى موقع المسؤلية" ويديرها الدكتور كمال غلاب نائب وزير التخطيط والمتابعة الأسبق والمهندس هانى محمود وزير الاتصالات السابق، والدكتور سمير سيف اليزل محافظ بنى سويف السابق.

أما المرحلة الثانية فتأنى تحت عنوان، "الإدارة وريادة الأعمال" ويديرها كلا من الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والدكتورة لمياء عبد القادر نائب محافظ الجيزة، والدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بنى سويف، والدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

وفى المرحلة الثالثة تأتى تحت عنوان الشباب والثقافة وتنمية المجتمع ويديرها رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ونائبه، ويختتم اللقاء بكلمة لرئيس الهيئة وإعلان توصيات الملتقى، ثم كلمة للدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية وختام أعمال الملتقى.