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وزارة التعليم تتفاوض مع "جوجل" لتسهيل الوصول عبر محرك البحث إلى بنك المعرفة

السبت، 10 نوفمبر 2018 12:24 م
وزارة التعليم تتفاوض مع "جوجل" لتسهيل الوصول عبر محرك البحث إلى بنك المعرفة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين
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قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم طارق شوقى، إن الوزارة تدرس الآن آلية لتوزيع التابلت على الطلاب.
 
وأضاف :"سيتم ذلك بالتوازى مع توصيل الشبكات حيث سيتم البدء بالمحافظات التى تم الانتهاء من توصيل الشبكات بها".
 
وأوضح "شوقى"، فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر بنك المعرفة، أن مواد النظام التعليمى الجديد يتم تأليفها يوم بيوم، وبالتالى فإن كل ما لدينا فى التعليم الأساسى "جديد فى جديد".
 
وأضاف: "بعد أيّام قليلة سيتم دراسة تأثير إدخال التكنولوجيا الحديثة على الصف الأول الثانوى من خلال طريقة تحضير الامتحانات".
 
وأضاف الوزير، أن هناك تعاونا مع وزارة التعليم العالى لمزيد من الاعتماد على بنك المعرفة، وتوحيد نظم الامتحانات لتكون مثلها فى الجامعة، مشيرا إلى أن كل شهر يوجد جديد لإحداث طفرة هائلة فى التعليم.
 
وأكد أن طريقة البحث على بنك المعرفة معقدة أكثر من البحث العادى علي موقع جوجل، مشيرا إلى أن هناك تدريب للمعلمين علي كيفية استخدامه، وسيتم إطلاق قوافل تعليمية فى المحافظات لمساعدة الناس علي كيفية استخدامه مثل أى شئ جديد، فاستخدام بنك المعرفة مثل إنشاء حساب على فيس بوك، معلنا التفاوض مع جوجل لتسهيل محرك البحث علي بنك المعرفة.
 
 

 


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