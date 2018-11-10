video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 10 نوفمبر 2018 04:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

"واس".. التحالف العربى يطالب أمريكا بوقف تزويد طائراته بالوقود فى اليمن

السبت، 10 نوفمبر 2018 03:37 ص
"واس".. التحالف العربى يطالب أمريكا بوقف تزويد طائراته بالوقود فى اليمن تركى المالكى المتحدث باسم ​التحالف العربي​
كتب محمود رضا الزاملى _ وكالات
إضافة تعليق

طالب التحالف العربى، الولايات المتحدة الأمريكية بوقف تزويد طائراته بالوقود خلال عملياته الجارية فى اليمن، وقالت الوكالة الرسمية فى السعودية (واس) فجر السبت، انطلاقاً من جهود المملكة العربية السعودية، والدول الأعضاء فى تحالف دعم الشرعية فى اليمن، للعمل بشكل مستمر على تطوير قدراتها العسكرية وتعزيز الاعتماد على قدراتها الذاتية، تمكنت المملكة العربية السعودية ودول التحالف مؤخراً من زيادة قدراتها فى مجال تزويد طائراتها بالوقود جواً بشكل مستقل ضمن عملياتها لدعم الشرعية فى اليمن.

وفى ضوء ذلك، وبالتشاور مع الحلفاء فى الولايات المتحدة الأمريكية، قام التحالف بالطلب من الجانب الأمريكى وقف تزويد طائراته بالوقود جواً فى العمليات الجارية فى اليمن.

كما تعبر قيادة التحالف عن أملها بأن تقود المفاوضات القادمة برعاية الأمم المتحدة إلى اتفاق فى إطار قرار مجلس الأمن الدولى 2216 بما يساهم بوقف الاعتداءات التى تقوم بها ميليشيات الحوثى المدعومة من إيران على الشعب اليمنى الشقيق ودول المنطقة، بما فى ذلك التهديدات التى تشكلها الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"التحالف العربى" يؤكد تطبيق المعايير الدولية لتحديد الأهداف العسكرية.. العقيد تركى المالكى: لدينا أدلة تؤكد استهداف مستشفى الحديدة بقذائف الحوثى.. والحكومة اليمنية تدين مجزرة بحق المدنيين

فيديو.. تركى المالكى: الحوثيوين أطلقوا عشرات الصواريخ الباليستية تجاه السعودية

التحالف العربى

اليمن

أخبار اليمن

السعودية

أمريكا

تزويد الطائرات

الوقود

الحوثيين

أخبار السعودية




لا تفوتك
وزارة التربية والتعليم تحذر أولياء الأمور من التعامل مع مراكز بيع شهادة الثانوية

وزارة التربية والتعليم تحذر أولياء الأمور من التعامل مع مراكز بيع شهادة الثانوية

شاهد رد فعل أعضاء الاهلى بعد الخسارة من الترجي

شاهد رد فعل أعضاء الاهلى بعد الخسارة من الترجي

وزير الآثار يعلن غدا عن كشف أثرى جديد بـ " جبانة سقارة "

وزير الآثار يعلن غدا عن كشف أثرى جديد بـ " جبانة سقارة "

99 مليون جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة خلال الأسبوع الماضى

99 مليون جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة خلال الأسبوع الماضى

الحكومة تعلن الموافقة على قرارات لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار

الحكومة تعلن الموافقة على قرارات لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار

القضاء الفرنسى يرفض الطلب الرابع لإطلاق سراح حفيد مؤسس جماعة الإخوان

القضاء الفرنسى يرفض الطلب الرابع لإطلاق سراح حفيد مؤسس جماعة الإخوان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة