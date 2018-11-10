"واس".. التحالف العربى يطالب أمريكا بوقف تزويد طائراته بالوقود فى اليمن

كتب محمود رضا الزاملى _ وكالات

طالب التحالف العربى، الولايات المتحدة الأمريكية بوقف تزويد طائراته بالوقود خلال عملياته الجارية فى اليمن، وقالت الوكالة الرسمية فى السعودية (واس) فجر السبت، انطلاقاً من جهود المملكة العربية السعودية، والدول الأعضاء فى تحالف دعم الشرعية فى اليمن، للعمل بشكل مستمر على تطوير قدراتها العسكرية وتعزيز الاعتماد على قدراتها الذاتية، تمكنت المملكة العربية السعودية ودول التحالف مؤخراً من زيادة قدراتها فى مجال تزويد طائراتها بالوقود جواً بشكل مستقل ضمن عملياتها لدعم الشرعية فى اليمن.

وفى ضوء ذلك، وبالتشاور مع الحلفاء فى الولايات المتحدة الأمريكية، قام التحالف بالطلب من الجانب الأمريكى وقف تزويد طائراته بالوقود جواً فى العمليات الجارية فى اليمن.

كما تعبر قيادة التحالف عن أملها بأن تقود المفاوضات القادمة برعاية الأمم المتحدة إلى اتفاق فى إطار قرار مجلس الأمن الدولى 2216 بما يساهم بوقف الاعتداءات التى تقوم بها ميليشيات الحوثى المدعومة من إيران على الشعب اليمنى الشقيق ودول المنطقة، بما فى ذلك التهديدات التى تشكلها الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار.