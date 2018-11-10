نيابة كفر شكر تصرح بدفن عروسين توفوا إثر تسرب غاز داخل منزلهما

كتب -نيفين طه

قررت النيابة العامة بكفر شكر، التصريح بدفن عروسين لقيا مصرعهما، إثر الاختناق بالغاز أثناء الاستحمام داخل المنزل بقرية المنشأة الصغرى بكفر شكر.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطار من الرائد إسماعيل خطاب، رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر، يفيد ورود إشارة من مستشفى كفر شكر المركزى تفيد وصول محسن . م . ه عامل وزوجته مى . م . ز، نتيجة اختناق بالغاز أثناء الاستحمام داخل الحمام بمسكن الزوجية دون وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وتم نقلهما إلى المستشفى المركزى لاتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة .

فى سياق منفصل، شنت إدارة المرور بالقليوبية، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، أسفرت الحملة عن تحرير 1016 مخالفة مرورية.

وكانت توجيهات اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، للواء نبيل عدلى مدير إدارة المرور، القيام بحملة مكبرة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة، وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعى والطريق الدائرى، أسفرت الحملة عن تحرير 1016 مخالفة مرورية لقائدى السيارات والدراجات النارية و 216 مخالفة انتظار خاطئ وتحصيل 19650 جنيه وسحب 20 دراجة نارية وحجز 9 دراجة.

كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب، أسفرت جهودها عن سحب35 رخصة وتحصيل 5150 جنيه غرامة.