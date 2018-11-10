ننشر بيان نقابة الصحفيين بخصوص رئيس نادى الزمالك

أصدر مجلس نقابة الصحفيين، بيانا، أدان فيه الاعتداء السافر من رئيس نادى الزمالك، وبعض أفراد أمن النادى، على زملاء صحفيين ومنعهم من ممارسة حقهم كأعضاء جمعية عمومية من دخول ناديهم.

وشدد مجلس نقابة الصحفيين، بكامل هيئته، على أنه سيتخذ جميع الإجراءات الرادعة، لمن سولت له نفسه، الإساءة لصحفيين، خلفهم نقابة قادرة على ردع كل متجاوز بحقهم.

وخلص مجلس النقابة إلى القرارات التالية..

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منع نشر اسم وصورة رئيس نادى الزمالك بالصحف المصرية، لمدة عام من تاريخه، ويُحال إلى لجنة التحقيق النقابية، كل زميل عضو بالنقابة يخالف ذلك القرارتقديم بلاغ للنائب العام، تطلب فيه النقابة، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتمكين أعضاء الجمعية العمومية لنادى الزمالك، الممنوعين من دخول ناديهم، وممارسة حقهم القانونى، واتخاذ كل الإجراءات القانونية الكفيلة بالحيلولة دون تعرض رئيس النادى والمسئولين به، لهم بسوءمخاطبة مجلس النواب، للاستجابة لأى طلبات للنيابة العامة، تمكنها من استكمال التحقيقات فى البلاغات المقدمة من الزملاء الصحفيين.تقديم شكوى رسمية للجنة الأولمبية لاتخاذ كل الإجراءات القانونية، بشأن واقعة الاعتداء ومنع الزملاء أعضاء النادى من دخول ناديهمتقديم مذكرة رسمية إلى وزير الشباب والرياضة، للاضطلاع بدوره، واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتمكين الزملاء من حقهم، وردع ما يُرتكب من مخالفاتالتضامن الكامل مع الزملاء، وتوفير كل سبل الدعم لهم، فى الدعاوى القضائية، والمحاضر المحررة، على خلفية الاعتداء عليهم أمام نادى الزمالك الثلاثاء الماضى.