نقيب صيادلة مصر من كفر الشيخ: لن نبخل فى خدمة الأعضاء بأى نقابة فرعية

قال الدكتور محيى الدين عبيد نقيب عام صيادلة مصر، ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، أن النقابة تمتلك رأس مال فى الميزانية العامة 269 مليون جنيه، وذلك بفضل تكاتف الجميع، مشيرًا إلى أن النقابة العامة لن تبخل على أى نقابة فرعية تسعى لامتلاك مقر أو ناد له، مؤكداً أن النقابة نجحت فى سداد جميع المديونيات المتعلقة بنادى الصيادلة النهرى بالبحر الأعظم وسيتم تطويره خلال 3 أشهر.

جاء ذلك على هامش افتتاح نقيب عام صيادلة مصر، المقر الجديد للنقابة الفرعية لصيادلة كفر الشيخ، والذى يقع على مسطح ١٢٠٠ متراً بأحد الأبراج المشهورة غرب محافظة كفر الشيخ، يتكون من طابقين كل طابق على مساحة ٦٠٠ متراً، بحضور الدكتور محمد فهمى نقيب صيادلة كفر الشيخ، وأعضاء مجلس النقابة، ودكتور أحمد صلاح هلال رئيس لجنة محاربة الدخلاء بنقابة صيادلة مصر، ورانيا صقر رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بالنقابة العامة، والدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، والدكتور عصام أبو الفتوح، نقيب صيادلة الشرقية، والدكتورة منال عبد اللطيف، القائم بأعمال نقيب صيادلة السويس، والدكتور أحمد زعلوك نقيب البحيرة والدكتور وليد محمد جمال، مدير التأمين الصحى بكفر الشيخ، والدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور رمضان الدومانى عميد كلية صيدلة بكفر الشيخ، ولفيف من الصيادلة.

وأضاف نقيب عام صيادلة مصر، أنه يوجه الشكر والتقدير باسم نقابة صيادلة مصر، لمجلس نقابة صيادلة كفر الشيخ، إلى كل الصيادلة الشرفاء الذين شاركوا بشكل أو بآخر لإنجاز هذا المشروع العظيم الذى يليق بجموع الصيادلة، مؤكداً أن الحلم تحول إلى حقيقة بافتتاح نقابة كفر الشيخ لأول مقر لها، مشيراً إلى أنه سيتم افتتاح النقابات الفرعية لصيادلة الشرقية والفيوم وقنا خلال الأشهر القادمة، وسيتم افتتاح مقر نادى الصيادلة فى بورسعيد خلال شهر، ثم نادى التجمع للصيادلة فى شهر فبراير المقبل.

وأكد نقيب الصيادلة، أن النقابة هدفها عودة جموع الصيادلة إلى بيتهم النقابى مره أخرى، مشيرا إلى أن العمل العام يحتاج إلى مجهود الجميع وتكاتف جموع الصيادلة، وسيساعد صيادلة كفر الشيخ فى إنشاء نادى لهم مثلما دعمهم فى إنشاء مقر للنقابة، مضيفا أن نقابة البحيرة استطاعت فى تطوير مقرها.

وقال عبيد، سيتم شراء النقابة العامة لصيادلة الخدمة الصحية من المستشفيات الجامعية لعلاج الصيادلة وأسرهم، مثل مستشفى قصر العينى الفرنساوى، مشيرا أن إجمالى عدد المستشفيات التخصصى التى تقدم الخدمة الصحية للصيادلة وصل 149 مستشفى وبنفس التعاقدات الخاصة بالتأمين الصحى لعلاج الصيادلة وأسرهم والنقابة تدعم فى حدود 25٪ من العلاج.

وقال الدكتور محمد فهمى نقيب صيادلة كفر الشيخ، أن المقر الجديد لصيادلة كفر الشيخ، يقدم العديد من الخدمات الصيدلة، وتم تجهيزه على أعلى مستوى، حيث يحتوى على مقر كبير الاشتراكات والخدمات، وقاعة محاضرات تسع لـ ٢٥٠ صيدلى، ومكاتب لجميع أعضاء مجلس النقابة الفرعية، وحضانة وصالة ألعاب للأطفال، وكافيتريا لأسر الصيادلة، ونادى صحى مجهز "جيم"، وساوند سيستم وكاميرات للمراقبة.