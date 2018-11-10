ميناء غرب بورسعيد يستقبل 1402 رأس ماشية ومعدات بترولية تابعة لحقل ظهر

بورسعيد - السيد فلاح

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصاديه أن ميناء غرب بورسعيد استقبل اليوم السبت سفينتى بضائع عامة وهما السفينهة MARIONA والتى ترفع علم تنزانيا ويبلغ طولها 70 متر والغاطس 5.6 متر وذلك لتفريغ 1402 رأس ماشية.

كما استقبل الميناء السفينة BF TIMAROU والتى ترفع علم إنتجوا ويبلغ طولها 128متر والغاطس 5.9 متر وذلك لتفريغ 696 طن معدات بتروليه تابعه لحقل ظهر.

وجارى تسهيل كافة الاجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من و إلي الميناء وعمليات التفريغ علي الأرصفة.