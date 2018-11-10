ميكانيكى يلقى مياة نار على سائق بالدقهلية للخلاف على أجرة الإصلاح

الدقهلية شريف الديب

أصيب سائق بحروق من الدرجة الأولى، بعد إلقاء ميكانيكي موتوسيكل مياه نار عليه بسبب الخلاف على قيمة إصلاح للدراجة النارية.

تلقي اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية بورود بلاغ من مستشفي نبروة إلى مأمور مركز نبروة باصابة المدعو عباس م ع ٢٨ سنة سائق ومقيم قرية طنيخ التابعة لدائرة مركز نبروه بحروق من الدرجة الأولى بالصدر والوجه والساعد الأيسر.

بسؤاله، اتهم المدعو عبدالوهاب ع ش ٢٩ سنة عامل ميكانيكى موتوسيكلات، ومقيم ذات القرية بالقاء مادية كاوية "ماء نار" بداخل بطارية دراجة نارية لخلافهما على قيمة اصلاح دراجته، تم ضبط المتهم واعترف، وجاري تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات