موسكو تعلن عودة أكثر من 1000 لاجىء إلى سوريا أمس

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أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين، عن عودة أكثر من 1000 لاجيء إلى سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر بيان للمركز المذكور اليوم السبت أنه خلال يوم أمس، عاد 1125 لاجئا سوريا إلى ديارهم، منهم 578 عادوا من لبنان عبر معابر "الزمراني" و"يابوس" و"تلكلخ" و547 عادوا من الأردن عبر معبر "نصيب" الحدودي.

وأضاف البيان أن 298 نازحا عادوا إلى أماكن إقامتهم الدائمة في سوريا.

يُذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت في يوليو الماضي عن إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين لتسهيل عودتهم، وأكدت الوزارة آنذاك أن المعلومات بشأن المبادرة الروسية لحل مشكلة عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم تنقل عبر القنوات الدبلوماسية إلى مكاتب الأمم المتحدة المتخصصة والسفارات الروسية في الخارج إلى 36 دولة يوجد بها حالياً أكبر عدد من اللاجئين السوريين.