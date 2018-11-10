موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. تعديل لائحة قانون الخدمة المدنية لحل مشكلة الموظفين الحاصلين على مؤهل أعلى

نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها إعلان الحكومة تعديل لائحة قانون الخدمة المدنية لحل مشكلة الموظفين الحاصلين على مؤهل أعلى

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

تعديل لائحة قانون الخدمة المدنية لحل مشكلة الموظفين الحاصلين على مؤهل أعلى

أعلنت الحكومة، عن البدء في اتخاذ خطوات جادة وفعلية لحل مشكلة التسويات للموظفين بالمؤهلات الأعلى، والتى حصلوا عليها أثناء الخدمة، وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، لحل مشكلة التسوية وإزالة أي عائق أمام الموظف، ليكون من حق الموظف اصطحاب أجره القديم قبل التسوية.

وزيرا الرى والتنمية المحلية ومحافظ الجيزة يشاهدون فصل الصرف الصحى من المنبع

فى إطار تعظيم الاستفادة من المياه وترشيد الاستهلاك، اطلع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى و اللواء محمود شعراوى وزير التننمية المحلية و اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على تجربة فصل الصرف الصحي من المنبع التى تم تنفيذها بمبنى هندسة الحيزة وهندسة مزغونة بتفتيش بحرى الجيزة بالبدرشين، وكيفية الاستفادة من مياة الصرف الصحى بعد الفصل والمعالحة فى رى حديقة التفتيش وكذلك الاستفادة من المواد الصلبة كسماد عضوى لنباتات الحديقة .

ضبط كيلو أفيون و300 جرام استروكس بحوزة عاطلين بأسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، اليوم السبت، من ضبط عاطل عثر بحوزته على كيلو من مخدر الأفيون، و300 جرام من مخدر الاستروكس.

الكهرباء: نعمل على تهيئة السوق لسيارات الكهرباء وعصر "البنزين" ينتهى 2040

أكد المهندس الحسينى الفار، العضو المتفرغ لشئون شركات توزيع الكهرباء، اهتمام مصر بتهيئة المناخ لاستخدام السيارات التى تعمل بالطاقة الكهربائية لاسيما وأنه موضوع الساعة حيث من المتوقع بحلول عام 2040 أن تتحول السيارات فى العالم إلى هذا النوع من السيارات بدلاً من نظيرتها التى تعتمد على المحروقات ومنها البنزين، قائلا: "العالم لديه توجه عام بأن يكون عام 2040 سياراته كلها بالكهرباء وانتهاء عصر سيارات البترول.. ونحن نعمل على ذلك".

وزير الآثار: سنعلن عن كشفين أثريين بالصعيد قريبا

أكد الدكتور خالد عنانى، وزير الآثار، أنه سيتم الإعلان عن اكتشافين جديدين فى الصعيد قريبا، مشيرا إلى أن اكتشاف وزارة الآثار الذى أعلنت عنه اليوم بسقارة، هو بداية لكشف أثرى ضمن سلسلة اكتشافات أثرية.

وزيرا الرى والتنمية المحلية ومحافظ الجيزة يشاهدون فصل الصرف الصحى من المنبع

فى إطار تعظيم الاستفادة من المياه وترشيد الاستهلاك، اطلع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى و اللواء محمود شعراوى وزير التننمية المحلية و اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على تجربة فصل الصرف الصحي من المنبع التى تم تنفيذها بمبنى هندسة الحيزة وهندسة مزغونة بتفتيش بحرى الجيزة بالبدرشين، وكيفية الاستفادة من مياة الصرف الصحى بعد الفصل والمعالحة فى رى حديقة التفتيش وكذلك الاستفادة من المواد الصلبة كسماد عضوى لنباتات الحديقة .

الكهرباء: نعمل على تهيئة السوق لسيارات الكهرباء وعصر "البنزين" ينتهى 2040

أكد المهندس الحسينى الفار، العضو المتفرغ لشئون شركات توزيع الكهرباء، اهتمام مصر بتهيئة المناخ لاستخدام السيارات التى تعمل بالطاقة الكهربائية لاسيما وأنه موضوع الساعة حيث من المتوقع بحلول عام 2040 أن تتحول السيارات فى العالم إلى هذا النوع من السيارات بدلاً من نظيرتها التى تعتمد على المحروقات ومنها البنزين، قائلا: "العالم لديه توجه عام بأن يكون عام 2040 سياراته كلها بالكهرباء وانتهاء عصر سيارات البترول.. ونحن نعمل على ذلك".