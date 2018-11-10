منظمة التعاون الإسلامى تدين التفجير الإرهابى فى الموصل العراقية

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أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامى، عن إدانتها الشديدة للعمل الإرهابى الذى استهدف مدينة الموصل بمحافظة نينوى شمالى العراق؛ مما أسفر عن سقوط عدد من المدنيين الأبرياء بين قتيل وجريح.

وقدم الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين - فى بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، الجمعة - تعازيه لأسر الضحايا الأبرياء الذين فقدوا حياتهم جراء هذا العمل الإرهابى الآثم.. متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى، سائلاً المولى عز وجل أن يجنب العراق كل مكروه.