مكاتب التموين تبدأ اليوم تلقى تظلمات تحديث البيانات الخاطئة للبطاقات

تبدأ مكاتب التموين على مستوى الجمهورية اعتبارًا من اليوم السبت، استقبال طلبات التظلمات من أصحاب البطاقات التى بها مشاكل فى تحديث البيانات، وذلك تيسيرًا على المواطنين فى تقديم الخدمات.

وقال أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث باسم الوزارة، إنه وفقًا للتوجيه الوزارى رقم 30 لسنة 2018، إنه تقرر قبول هذه التظلمات اعتبارًا من اليوم السبت، وسيتقدم المواطن إلى مكاتب التموين للحصول على استمارة أداء الخدمة التموينية من مكاتب التموين لتدوين التظلم الخاص بِه، ويقوم المواطن بملء جميع بيانات الأفراد المستفيدة من البطاقة التموينية الخاصة به، ثم يتم تسجيل هذه الاستمارة بمكتب التموين وإعطاء المواطن إيصالاً يفيد بالتسجيل، وبعدها يتم تسجيل هذه الطلبات وتبويبها على الحاسب الآلى الخاص بالنظام بمكتب التموين بعد مراجعتها من المختص .