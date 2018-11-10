مقتل 8 من عناصر الشرطة و7 من مسلحى طالبان فى اشتباكات غرب أفغانستان

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أعلنت السلطات الأفغانية اليوم أن 8 من رجال الشرطة و7 من حركة طالبان قتلوا خلال اشتباكات وقعت في بلدة فرح بغرب أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء باجفاك برس الأفغانية عن نائب رئيس مجلس الإقليم، حاجي خير محمد قوله إن حركة طالبان هاجمت مدينة فرح، عاصمة الإقليم، من أربعة جوانب ليلة أمس الأول الخميس.

وأضاف أن المسلحين هاجموا نقطة تفتيش تابعة للشرطة مما أسفر عن مقتل ثمانية من رجال الشرطة، وكانوا يعتزمون اجتياح مدينة فرح.

من ناحية أخرى، قتل سبعة مسلحين في هجوم بطائرة بدون طيار في منطقة شيخ آباد في حدود منطقة الشرطة الأولى.