video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 10 نوفمبر 2018 02:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل وإصابة 28 شخصا جراء حادث تصادم فى اليونان

السبت، 10 نوفمبر 2018 01:02 م
مقتل وإصابة 28 شخصا جراء حادث تصادم فى اليونان الشرطة اليونانية ارشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلنت الشرطة اليونانية، اليوم السبت، أن طفلا عراقيا يبلغ من العمر أربعة أعوام لقي حتفه فيما أصيب 27 آخرون بينهم اثنان حالتهما خطيرة إثر اصطدام حافلة تقل مهاجرين بشاحنة أثناء محاولتها الفرار من الشرطة شمالي البلاد.

ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية عن الشرطة قولها إن مهربين اثنين بينهما سائق عراقي يبلغ من العمر 24 عاما من بين المصابين، مشيرة إلى أن الحافلة التي تحمل أرقام ترخيص تابعة لبلغاريا فشلت في التوقف عند نقطة تفتيش تابعة للشرطة وانطلق سائقها على الطريق السريع بسرعة كبيرة واصطدم بالشاحنة على بعد نحو 80 كيلومترا (50 ميلا) شرق مدينة "سلانيك".

وأضافت الشبكة أن سائق الشاحنة اليوناني لم يصب بأذى جراء الحادث، مشيرة إلى أن المهاجرين من العراق والصومال وبنجلاديش.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليونان تعتقل 5 آلاف شخص بهويات مزورة فى المطارات خلال 2018

بالصدفة.. مزارع يكتشف ثلاثة تماثيل و7 قبور باليونان

اليونان

اللاجئين

الصومال




لا تفوتك
"التأمين الصحى" تخفض نسب مساهمات المرضى على الأدوية المنصرفة من صيدلياتها

"التأمين الصحى" تخفض نسب مساهمات المرضى على الأدوية المنصرفة من صيدلياتها

البابا تواضروس يترأس قداس "الأربعين" للأنبا بيشوى بدير القديسة دميانة

البابا تواضروس يترأس قداس "الأربعين" للأنبا بيشوى بدير القديسة دميانة

كتائب التنوير تواجه ذئاب التكفير.. الأوقاف تطلق مجموعات إلكترونية لإسقاط الذباب الإلكترونى لجماعات التطرف.. رسائل نشر الفضيلة تواجه الأخبار المكذوبة.. جروبات للدعاة لمحاصرة منشورات الإحباط والمعلومات الكاذبة

كتائب التنوير تواجه ذئاب التكفير.. الأوقاف تطلق مجموعات إلكترونية لإسقاط الذباب الإلكترونى لجماعات التطرف.. رسائل نشر الفضيلة تواجه الأخبار المكذوبة.. جروبات للدعاة لمحاصرة منشورات الإحباط والمعلومات الكاذبة

10 آلاف وحدة سكنية بسكن مصر لموظفى وزارات العاصمة الإدارية باستثمارات 3 مليارات جنيه.. نائب الوزير: الانتهاء منها خلال عام ونصف.. وطرح وحدات مدينة العلمين قريبا.. ومصادر: تنفيذ 70 ألف شقة بسكن مصر فى 13 مدينة

10 آلاف وحدة سكنية بسكن مصر لموظفى وزارات العاصمة الإدارية باستثمارات 3 مليارات جنيه.. نائب الوزير: الانتهاء منها خلال عام ونصف.. وطرح وحدات مدينة العلمين قريبا.. ومصادر: تنفيذ 70 ألف شقة بسكن مصر فى 13 مدينة

بوكا جونيورز يواجه ريفر بليت لأول مرة على لقب كأس ليبرتادوريس

بوكا جونيورز يواجه ريفر بليت لأول مرة على لقب كأس ليبرتادوريس

5 أسباب بتخليكى "مغناطيس" للعلاقات المسيئة.. "بتحبى دور الضحية"

5 أسباب بتخليكى "مغناطيس" للعلاقات المسيئة.. "بتحبى دور الضحية"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة