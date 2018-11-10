مقتل وإصابة 28 شخصا جراء حادث تصادم فى اليونان

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أعلنت الشرطة اليونانية، اليوم السبت، أن طفلا عراقيا يبلغ من العمر أربعة أعوام لقي حتفه فيما أصيب 27 آخرون بينهم اثنان حالتهما خطيرة إثر اصطدام حافلة تقل مهاجرين بشاحنة أثناء محاولتها الفرار من الشرطة شمالي البلاد.

ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية عن الشرطة قولها إن مهربين اثنين بينهما سائق عراقي يبلغ من العمر 24 عاما من بين المصابين، مشيرة إلى أن الحافلة التي تحمل أرقام ترخيص تابعة لبلغاريا فشلت في التوقف عند نقطة تفتيش تابعة للشرطة وانطلق سائقها على الطريق السريع بسرعة كبيرة واصطدم بالشاحنة على بعد نحو 80 كيلومترا (50 ميلا) شرق مدينة "سلانيك".

وأضافت الشبكة أن سائق الشاحنة اليوناني لم يصب بأذى جراء الحادث، مشيرة إلى أن المهاجرين من العراق والصومال وبنجلاديش.