مطار القاهرة يستقبل 21 مرحلا مصريا قادمين من السعودية

كانت السلطات المعنية بالمطار، قد استقبلت المرحلين قادمين من السعودية على متن الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية السعودية القادمة من جدة، والطائرة المصرية القادمة من الرياض، حيث أمر اللواء أحمد الأنور مساعد وزير الداخلية مدير امن المطار، بتشكيل فريق متخصص للعمل على إنهاء اجراءات وصولهم، وبمناقشتهم أقروا بأن السلطات السعودية ألقت القبض عليهم لمخالفتهم لشروط الاقامة والعمل.

بمراجعة مواقفهم الأمنية تبين طلب 4 منهم لتنفيذ أحكام بلغ مجموعها 9 قضايا فى خيانة امانة وتبديد، وتم ترحيلهما إلى الاقسام التابعين لها لاتخاذ الإجراءات القانونية.



