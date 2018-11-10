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مصر تتأهل لدور الثمانية فى بطولة العالم للألعاب الإلكترونية لتواجه رومانيا

السبت، 10 نوفمبر 2018 01:29 م
مصر تتأهل لدور الثمانية فى بطولة العالم للألعاب الإلكترونية لتواجه رومانيا شريف عبد الباقى رئيس الاتحاد المصرى للالعاب
كتبت: هبة السيد
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تأهلت مصر الى دور الثمانية فى بطولة العالم للألعاب الإلكترونية  بعد فوزها على المكسيك 0/2 وتواجه رومانيا فى دور الثمانية بحضور رئيس تايوان، فى البطولة التى ينظمها الاتحاد الدولى للرياضيات الإلكترونية، فى مدينة كاوشيونج التيوانية فى الفترة من 9 الى 12 نوفمبر الجارى، وذلك وفقا لما أكده شريف عبد الباقى رئيس الاتحاد المصري للألعاب الاليكترونية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع".

 

وكان الدكتور أشرف صبحى،  وزير الشباب والرياضة، قد أصدر قرارا بمشاركة الاتحاد المصرى للألعاب الألكترونية،  فى البطولة بفريق فى لعبة "ليج أوف ليجنز" مكون من خمسة لاعبين، وبلاعب فى مسابقات لعبة " تيكن 7"،  وتبلغ جوائز المسابقة 50 الف دولار أمريكى.


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