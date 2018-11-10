مصرع طفل سقط من الطابق الخامس بالبحيرة وضبط عاطل بحوزته 150 جرام هيروين

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بإشراف اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، من ضبط عاطل بحوزته 150 جرام هيروين وبندقية خرطوش بدمنهور.

وردت معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات بالمديرية مفادها قيام "محمد .ا.م" 31 سنة عاطل ومقيم أبوالريش قسم دمنهور سبق اتهامه فى عدد 6 قضايا "مخدرات، سرقة، نشل" بالاتجار فى المواد المخدرة.

بتقنين الإجراءات تم استهداف المتهم المذكور بمحل إقامته وأماكن تردده بعدة مأموريات أسفرت عن ضبطه حال قيادته سيارة "ملاكى ، جارى فحصها" بمدخل عبدالسلام الشاذلى بدائرة مركز شرطة دمنهور وبحوزته عدد 4 لفافات لمسحوق الهيروين تزن حوالى 150 جراما، ومبلغ 215 جنيهاً، وهاتف محمول، وبندقية خرطوش، و4 طلقات من ذات العيار .

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، والسلاح والذخيرة بقصد الدفاع، والسيارة لترويج المخدرات وتحرر المحضر اللازم.

ومن جانب أخر، لقى طفل مصرعه إثر سقوطه من شرفة منزله بالطابق الخامس بمنطقة غرب مدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة ، إخطارًا من مركز شرطة إيتاى البارود من المستشفى العام بوصول الطفل "محمد .ج.ه" 4 سنة ومقيم غرب مدينة إيتاى البارود بدائرة المركز جثة هامدة ادعاء سقوط من علو.

بتوقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بتقريره "وجود كسر بعظام الجمجمة والفقرات العنقية ونزيف من الأنف والأذن نتيجة سقوط من أعلى" ولا يمكن الجزم بوجود شبهة جنائية فى الوفاة من عدمه.

بسؤال والدته "سماح .ع.ع" 38 سنة ربة منزل ومقيمة بذات الناحية قررت أنه أثناء لهو نجلها المتوفى بشرفة الشقة سكنهم بالطابق الخامس علوى اختل توازنه وسقط أرضاً وتوفى، ولم تتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، وتحرر المحضر اللازم.

وفى سياق متصل، أصيب عامل بحالة تسمم إثر تناوله جرعة من أقراص مهدئة وتم نقله لمستشفى كفر الدوار العام، وتم تحويله للمستشفى الجامعى بالإسكندرية لتلقى العلاج اللازم.

تلقى اللواء جمال الرشيدى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء فاضل عمار نائب مدير الأمن من قسم شرطة كفر الدوار من المستشفى العام بوصول "محمد .ش.ا" 34 سنة عامل ومقيم منطقة المكمورة بدائرة القسم مصاب بادعاء تسمم نتيجة تناول أقراص غير معلومة ولا يمكن استجوابه وتم تحويله لمركز السموم بالمستشفى الجامعى بالإسكندرية لاستكمال العلاج.

بسؤال شقيقه عبد الله 32 سنة محامى ومقيم بذات الناحية ، قرر بتناول شقيقه المصاب جرعة زائدة من أقراص مهدئه "باركينول" بطريق الخطأ لكونه يعانى من مرض نفسى وعصبى ويعالج منه منذ فترة، مما أدى لإصابته المشار إليها، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك وتحرر المحضر اللازم.