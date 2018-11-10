مصرع طفلة ركلها جمل بمنزلها فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقيت تلميذة فى الثامنة من العمر، تقيم بناحية نزة الحاجر دائرة مركز جهينة، مصرعها عقب ركل الجمل لها بمنزلها، تم نقل الجثة لمستشفى جهينة المركزى، وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة نزيف داخلى نتيجة الاصطدام بجسم صلب ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائى ذلك.

كان اللواء مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء على صالح نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بوفاة تلميذة بناحية قرية نزة الحاجر دائرة مركز جهينة وتم نقلها للمستشفى المركزى.

وبالفحص تبين من التحريات التى قادها ضباط مركز شرطة جهينة بتقدم محمد ع أ . 30 سنة عامل ويقيم بناحية نزه الحاجر دائرة المركز بوفاة شقيقته الطفلة زينب ع أ . 8 تلميذة وتقيم بذات الناحية نتيجة ركل الجمل لها حال تواجدها بالمنزل وتبين وجود الجثة ملقاة بالمنزل وبمناظرتها تبين وجود آثار لدماء من أذنيها.

تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزى بتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة نزيف داخلى نتيجة الاصطدام بجسم صلب ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائى ذلك جار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.