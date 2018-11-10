مصرع طالبين فى تصادم دراجة بخارية بعمود إنارة بطريق الفيوم ـ القاهرة الصحراوى

الفيوم - رباب الجالى

لقى طالبان مصرعهما نتيجة اصطدام دراجة بخارية بعمود إنارة بطريق الفيوم ـ القاهرة الصحراوي، أمام عزبة جبريل، بسبب السرعة الزائدة، وتم نقل جثتيهما لمستشفى سنورس المركزي.



كان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بطريق القاهرة ـ الفيوم الصحراوي، في اتجاه القاهرة، أمام عزبة جبريل، ومصرع مواطنين.



وانتقلت مركز شرطة سنورس، إلى مكان البلاغ، وتبين اصطدام دراجة بخارية بدون لوحات، قيادة "عبدالرحمن خالد.م" (17 سنة-طالب)، وبرفقته " عبدالرحمن أحمد.ر" (17 سنة-طالب)، ويقيما ببندر سنورس، بعمود إنارة على جانب الطريق بسبب السرعة الزائدة للدراجة وانقلابها، مما أدى إلى مصرع الطالبين.



وقال والد المتوفي الثاني، وعم المتوفي الأول، في محضر الشرطة، بحسب البيان، أن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة، ولم يتهما أحدا بالتسبب في وقوع الحادث، ونقلت جثى المتوفيين لمستشفى سنورس المركزي، وتم التحفظ على الدراجة البخارية.



تحرر محضر بالواقعة، رقم 28895 لسنة 2018م جنح مركز شرطة سنورس، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

