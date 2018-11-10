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مشروعات أنسجة النخيل بالوادى الجديد تفوز بذهبية مهرجان "القاهرة تبتكر"

السبت، 10 نوفمبر 2018 01:38 م
مشروعات أنسجة النخيل بالوادى الجديد تفوز بذهبية مهرجان "القاهرة تبتكر" مهرجان القاهرة الدولى الخامس للابتكار
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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أعلن فرع أكاديمية البحث العلمى بمحافظة الوادى الجديد عن الفوز بميداليتين ذهبية وثالثة فضية فى ختام فعاليات مهرجان القاهرة الدولى الخامس للابتكار "القاهرة تبتكر" بقاعة المؤتمرات الدوية بمدينة نصر بالقاهرة.

وقال الدكتور محسن عبد الوهاب مدير فرع اكاديمية البحث العلمى بمحافظة الوادى الجديد إن الأكاديمية فازت بميداليتين ذهبيتين لمشاركة الاكاديمية فى المهرجان بمشروعين الأول الخاصة بزراعة درنات البطاطس والثانى زراعة أنسجة النخيل كما فازت الاكاديمية بالميدالية الفضية لمشاركتها بتميز فى مشروعات ومبادرات ضمن فعاليات المهرجان.

وأضاف عبد الوهاب أن الاكاديمية بالمحافظة تنفذ مشروع زراعة درنات البطاطس والتى يتم استيرادها من الخارج بكميات كبيرة لزراعتها بعد ذلك فى التربة المصرية فى ظل احتياج الدرنات لمناخ بارد فى مراحلها المبكرة حيث نجحت الاكاديمية فى زراعة هذه الدرنات.

وأكد عبد الوهاب أن المشروع الثانى هو زراعة أنسجة النخيل والذى نجح باقتدار فى المحافظة بهدف الحفاظ على أصناف النخيل الواحاتى وزراعة وانتاج فسائل تحقق أفضل إنتاجية وهى التجارب التى نفذها المركز وتم تعميم فكرتها فى المحافظة.


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