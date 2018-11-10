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"مروة" تناشد أهل الخير تركيب مفصل بـ45 ألف جنيه علشان أتحرك وأسدد ديونى

السبت، 10 نوفمبر 2018 01:35 م
"مروة" تناشد أهل الخير تركيب مفصل بـ45 ألف جنيه علشان أتحرك وأسدد ديونى مروة شاكر
كتب الأمير نصرى
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فى غرفة واحدة ضيقة تفتقر لأدنى مستويات المعيشة 8 شارع عبدالتواب الزغبى متفرع من شارع شجرة مريم المطرية – القاهرة تسكن "مروة" بطفلها الرضيع حيث الديون التى تطاردها ومصاريف ابنها ومأساة الحمام المشترك الذى تستخدمه مع جيرانها، حيث غلبها الفقر الذى منعها من العلاج وتركيب مفصل بفخذها كى تتحرك بشكل طبيعى.

تقول مروة شاكر عبد الحميد 27 سنة: "فى المرحلة الابتدائية كان عندى قدم طويلة وأخرى قصيرة، وذهبت لمستشفى أبو الريش وأجروا لى عملية تطويل فى القدم وتركيب 5 مسامير وشريحتين ثم أرسلوا لنا لأخذ هذه المسامير مرة أخرى، وظهر الألم منذ 6 أشهر وبدأت أمشى بطريقة غير طبيعية "اعرج"، فذهبت لطبيب أجرى لى أشعة أوضحت أن مفصل الفخذ عند الحوض يحتاج عملية، فأعطانى علاج وقال لى "البسى فردة حذاء بكعب والأخرى بدون كعب" ولكن لم تأت بنتيجة.

تابعت مروة فى حزن:"ذهبت بعدها لمستشفى المطرية قالوا لى لا يوجد علاج لكى هنا، كما قالت لى مستشفى هليوبوليس إنتى كبيرة يا بنتى ما ينفعش نعملك عملية، كما ذهبت لمستشفى القاهرة الفاطمية، والتى قالت لى المفروض تذهبى لمستشفى معهد ناصر لتخصص المفاصل والطبيب أكد لى أن المفصل السليم يتحرك من مكانه بيطلع وينزل، وأنا لا أستطيع الحركة غير دخول الحمام، وتكلفة تركيب المفصل بالفخذ 45 ألف جنيه فى عيادة خاصة ومش عارفة كم تكلف فى المستشفيات الحكومية.

وقالت مروة أحتاج لعمليه فى رجلى عند حوض الميه لأنى لا أستطيع الحركة بشكل مستمر، ومعى طفل صغير يحتاج مصاريف لبن وبامبرز ولا استطيع شراؤه، وأقيم فى غرفه واحده بحمام مشترك ولا أستطيع دفع 300 جنيه إيجار الغرفة غير فاتورة المياه والكهرباء ومديونة بـ 3000 جنيه وأناشد أهل الخير مساعدتى والتكفل بعلاجى.

للتواصل مع الحالة ت / 01005135333

 

 

 


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