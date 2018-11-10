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مركز أورام أسوان يطلق حملته "نحو التميز" غدًا الأحد

السبت، 10 نوفمبر 2018 11:48 م
مركز أورام أسوان يطلق حملته "نحو التميز" غدًا الأحد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان
أسوان - عبد الله صلاح - ندى سليم
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يطلق مركز أورام أسوان غدًا الأحد  حملة للتعريف بالمركز وأهم الخدمات التى يقدمها تحت شعار "مركز أورام أسوان نحو التميز"، وتقام الحملة تحت رعاية اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، وبحضور الدكتور محمد عزمي رئيس أمانة  المراكز الطبية المتخصصة  والدكتور سامي رمزي نائب رئيس الأمانة لشئون الأورام،  والدكتور صلاح جوده مدير مركز أورام  أسوان وعدد كبير من أطباء محافظة أسوان والإعلاميين ومسؤلى الجمعيات الأهلية.
 
وقال الدكتور صلاح جودة مدير المركز، إن الحملة تهدف إلى التعريف بمركز أورام أسوان وأهم الخدمات العلاجية والتشخيصية التى يقدمها  المركز للمرضى، وخاصة فى مجال التحاليل والإشاعات والتى تتم بجودة عالية وبأسعار أقل بكثير من المعامل ومراكز الأشعة الخارجية.
 
وأضاف جودة أنه سيتم غدًا عرض خطة عمل المركز  خلال الفترة القادمة وأهم الإجراءات التي سيقوم بها المركز للوصول إلى التميز.

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