مدير أمن الغربية يتفقد مركز شرطة طنطا ويجتمع بالضباط

الغربية – عادل ضرة

قام اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية بتفقد مركز شرطة طنطا يرافقه اللواء أشرف درويش مساعد مدير الأمن، والعميد ماجد ناشد مدير إدارة المرور، وتقابل مع الضباط والأفراد والمواطنين ووجه بضرورة توطيد العلاقة بين الشرطة والمواطن واكتساب ثقتهم عن طريق سرعة إنهاء الإجراءات والعمل على حل مشاكلهم .

وتقابل مدير الأمن مع العميد مازن الرشيدى مأمور مركز طنطا، ونائبه وقيادات المركز.

وعقد مدير الأمن اجتماعا مع الضباط، وشدد على حسن معاملة المواطنين، وعدم قبول أى تجاوز من أعضاء هيئة الشرطة معهم، والبعد عن مواطن الإثارة وعدم التعنت أو التعسف مع المواطنين واحترام حقوق الإنسان.

وأكد على المحافظة على النظام والأمن العام والآداب وحماية الأرواح والأعراض والأموال ومنع الجرائم وضبطها وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين فى كافة المجالات.

كما وجه بتطوير و تفعيل دور الأكمنة وتشغيلها بصورة فعالة دون تعطيل المواطنين وحسن معاملتهم دون أى تجاوزات من أى نوع، كما قام بتوعية الضباط والأفراد بالحالات المحددة قانوناً لاستخدام الأسلحة وحسن معاملة المواطنين وعدم التجاوز وضبط النفس وتنفيذ القانون بكل حزم وحسم.