مدبولى: 9 مليارات جنيه استثمارات بمشروعى "سكن مصر" و"JANNA" بالقاهرة الجديدة

كتب- أحمد حسن

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن إجمالي الاستثمارات بمشروعى "سكن مصر"، و"JANNA"، بمدينة القاهرة الجديدة، حوالى 9 مليارات جنيه.

وقال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة: "يبلغ إجمالى الاستثمارات بمشروع "سكن مصر"، للإسكان المتوسط 5.5 مليار جنيه، ويشمل تنفيذ 17180 وحدة (721 عمارة)، بمساحات تتراوح بين 106 و118 م2 للوحدة، كاملة التشطيب والمرافق، ويحيط بالمشروع سياج شجرى بجانب مناطق للخدمات، ويعمل بالمشروع 35 شركة مقاولات و12 مكتباً استشارياً، وبلغت نسبة التنفيذ فى بعض المواقع نحو 50%".

وأضاف رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن إجمالى الاستثمارات بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، يبلغ 3.5 مليار جنيه، ويشمل تنفيذ 8760 وحدة سكنية "365 عمارة"، بمساحات تتراوح بين 100 و150 م2 للوحدة، كاملة التشطيب، بالإضافة إلى منطقة الخدمات، وبلغت نسبة التنفيذ نحو 48 %، موضحاً أنه تم التخطيط للمشروع بمنطقة متميزة، بامتداد المدينة حيث منطقة الكمبوندات والجمعيات، ويشرف المشروع على عدة محاور وطرق رئيسية بالمدينة، وهى (محور التسعين الجنوبى – الدائري الأوسطى – العين السخنة القديم)، بالإضافة لقربه من المرحلتين الأولى والثانية من مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، وتم تخطيط المرحلة الأولى من المشروع على مساحة حوالى 210 أفدنة شاملة منطقة الخدمات.