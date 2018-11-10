محافظ بنى سويف: رفع 26 ألف طن قمامة وإزالة 230 إعلان مخالف وتطهير 27 ترعة

بنى سويف - هانى فتحى

استعرض المستشار هانى عبدالجابر محافظ بنى سويف، لجهود المحافظة فى ملف القمامة خلال شهر أكتوبر الماضى فى الفترة من 1/10 إلى 31/10/2018 ، حيث تمكنت الوحدات المحلية ومشروع النظافة والمرافق من رفع 26819 طن على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى إزالة 230 إعلان مخالف وغير مرخص وتالف، وتم رفع 5789 حالة إشغالات على الأرصفة، والتى تنوعت مابين 1650 اشغال طريق، و1376 باعة جائلين مخالفين ومتعدين على الأرصفة ،و852 تعديات ، و31 كشك ، و576 إشغالات أخرى

وأضاف المحافظ فى بيان له، إنه فيما يتعلق بملف تطهير الترع والمصارف، حيث تم من خلال برنامج التطهير للإدارة العامة للرى، إزالة 42 طن حشائش ومخلفات، وبلغ حجم التطهير 9052 متر مكعب، والتى شملت التطهيرات مراكز المحافظة السبع، حيث تم تطهير ترع الإبراهيمية، والحيبة، والصعيدية، وفروع 5، 4، 3 بأبسوج مركز الفشن.

وتم تطهير مصارف المدينة 2،1 والقيس ، وعارف نصرى الرئيسى ، وجارى تطهير ترعة براوة وفروعها، وذلك بمركز ومدينة أهناسيا، بالإضافة إلى تطهير ترع بوش وصيفى وطراد النيل ونصرة وطحا والحافر الشرقية وفروع أدهم بقرية الرياض بمركز ناصر، وترع طرشوب والحاج على وجنابية عمار بمركز ببا، وترع السحارة بمنقريش وبليفيا وبنى رضوان وباها الرئيسى وبنى بخيت بمركز بنى سويف، وترع الإبراهيمية والأطوابية وبنى حدير وقمن بمركز الواسطى، وترعة أبو شوشة بنطاق قرية دشطوط بمركز سمسطا .

وصرح المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، ببعض التفاصيل والمحاور الهامة التى إرتكزت عليها خطة المحافظة لتحسين مستوى النظافة، واستعادة الصورة الحضارية والجمالية للشوارع والميادين، مشيراً إلى أنه تم رصد الواقع الحالى للمدن السبع من خلال وحدة التفتيش والمتابعة التى تم تشكيلها لهذا الغرض، وبعدها تم تكثيف حملات النظافة والتجميل والتشجير عن طريق مشروعات النظافة والوحدات المحلية مع إطلاق مسابقة أجمل مدينة وأجمل قرية فى الفترة من 15/9 وحتى 1/12/2018.

وأضاف المحافظ، إنه يجرى حالياً تنفيذ مبادرات مجتمعية تهدف كلها إلى استعادة الشكل الحضارى بالشوارع والميادين بالمدن الرئيسية مثل المبادرة التى يتعاون فى تنفيذها مع المحافظة جامعة النهضة ومجموعة خبراء وأساتذة، وتم رفع الواقع القائم لكل الميادين على لوحات وتصميم موضح عليه متطلبات التطوير، بالإضافة إلى تعظيم الإستفادة من مبادرة "شارك ونظف" بوزارة الشباب والرياضة والتى عظمت من نتائجها مشاركة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالإضافة إلى مبادرة "بنى سويف جميلة بشبابها"، والتى يجرى تنفيذ خطواتها الأولى بمشاركة واسعة من شباب المحافظة والمجتمع المدنى.



