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محافظ القليوبية: نحارب فكرا يتربص بعقول شبابنا ويهدف لتدميرهم

السبت، 10 نوفمبر 2018 02:43 م
محافظ القليوبية: نحارب فكرا يتربص بعقول شبابنا ويهدف لتدميرهم الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم
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أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، على أهمية الثقافة فى بناء الشباب وتأهيلهم للقيام بدورهم فى مواجهة التحديات التى تواجه المجتمع حيث يمثل الشباب ثروة الوطن التى يجب استثمارها وبناؤها بشكل صحيح.

وشدد خلال كلمته بافتتاح الملتقى الثقافى لشباب الجامعات، على الاهتمام بالتربية الثقافية الصحيحة للشباب من خلال توفير المناخ الملائم والاماكن المناسبة لممارسة الانشطة الثقافية المختلفة مضيفا: "نحارب فكرا يريد التربص بعقول شبابنا".

وطالب الشباب محاربة الفكر المتطرف، ونشر الثقافة والوعى والانتماء والحس القومى بين زملائهم مؤكدا أهمية عقد مثل هذه الملتقيات لدورها فى توعية الشباب بأهمية الثقافة وتفاعلهم فى المجتمع ونشر البرامج الثقافية المختلفة.

ويتضمن جدول الأعمال كلمة لكل من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، وأحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم يقسم الملتقى الى ثلاث ورش الأولى بعنوان "الشباب فى موقع المسؤلية" ويديرها الدكتور كمال غلاب نائب وزير التخطيط والمتابعة الأسبق والمهندس هانى محمود وزير الاتصالات السابق، والدكتور سمير سيف اليزل محافظ بنى سويف السابق.

أما المرحلة الثانية فتأنى تحت عنوان:. "الإدارة وريادة الأعمال" ويديرها كلا من الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والدكتورة لمياء عبد القادر نائب محافظ الجيزة، والدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بنى سويف، والدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

أما المرحلة الثالثة فتأتى تحت عنوان الشباب والثقافة وتنمية المجتمع ويديرها رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ونائبه، ويختتم اللقاء بكلمة لرئيس الهيئة وإعلان توصيات الملتقى، ثم كلمة للدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية وختام أعمال الملتقى.


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