محافظ القاهرة: دور نواب البرلمان أهم الأدوار فى استقرار الدولة ومسيرتها

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، حرص أجهزة المحافظة على وضع آلية واضحة للتنسيق والتعاون المستمر بين الأجهزة التنفيذية والنواب فى مناقشة وبحث احتياجات وخدمات المواطنين وتحسين معيشتهم للأفضل، مشيراَ إلى أن دور نواب البرلمان يعد أحد أهم الأدوار فى استقرار الدولة المصرية ومسيرتها، وأنه شخصياَ تربطه علاقة وطيدة بالسادة النواب قبل تولى مهام محافظ القاهرة من خلال مواقع العمل التى شغلها سابقاَ ، مجدداَ تأكيده على دعم التواصل بين الجهاز التنفيذى وأعضاء مجلس النواب عن القاهرة بما يتيح لهم تقديم المقترحات والرؤى والآليات لوضع الحلول الجذرية غير التقليدية لإنهاء المشكلات التى تعانى منها العاصمة والقضاء عليها خلال الفترة القادمة، والتنسيق بشكل كامل مع كافة الأجهزة التنفيذية للحكومة والمحافظة لدعم واستكمال ما تم إنجازه وخاصة كل ما يمس تطوير القطاعات الخدمية المختلفة بما يصب فى صالح المواطنين والفئات الأكثر احتياجا.

استعرض المحافظ خلال اللقاء أعداد الشكاوى والطلبات المقدمة من النواب عن دوائر المنطقة الشرقية ، وما تم إنهاءه والرد عليه وانجازه من خلال منظومة منارة التي استحدثتها المحافظة للتواصل السريع مع نواب البرلمان بالقاهرة الكترونياَ.

وأصدر المحافظ تعليماته لمديرة هيئة الابنية التعليمية بالقاهرة بسرعة توفير كل الدعم للمدارس بالأحياء والمناطق التى تشهد تكدس وكثافة طلابية عالية بالفصول ، وخاصة توفير المقاعد والديسكات والمهام والأجهزة الضرورية لإتمام العملية التعليمية بتلك المدارس دون عناء على ابناءنا الطلبة واستكمال اعمال الصيانة الضرورية بها ورفع كفاءة دورات المياه حفاظاَ على ارواحهم ، خاصة بأحياء المرج والسلام والنهضة وعين شمس.

واستجابة لطلب ورغبة نواب السلام والنهضة والمطرية والمرج، وجه المحافظ د. محمد شوقى مدير مديرية الشئون الصحية بمضاعفة اعداد القوافل الطبية وتكرار نشرها بكافة المناطق الاكثر احتياجاَ بتلك الاحياء لتوفير الخدمات الصحية والأدوية اللازمة للمواطنين ولسد العجز والضغط على المستشفيات العامة ، والتى قد تكون مواقعها بعيدة عن تلك المناطق ، مع ضرورة التنسيق مع مديرية الشباب والرياضة لاستغلال وفتح كافة مراكز الشباب المتاحة لاستقبال تلك القوافل الطبية لتخدم اكبر عدد ممكن من المواطنين .

وكلف المحافظ رؤساء أحياء المرج وعين شمس والسلام بالتنسيق مع قطاع المرور لتكثيف التواجد المرورى بكافة المحاور والتقاطعات الرئيسية بنطاق هذه الأحياء لتحقيق السيولة المرجوة وضبط السيارات المخالفة وعدم حدوث تكدسات بأوقات الذروة ، مع تزويد ميدان مزلقان عين شمس بالإشارات واللوحات الالكترونية الكافية لتنظيم وضبط حركة السيارات عبر المزلقان ومنعاَ لحدوث كوارث وحوادث أثناء مرور القطارات ، موجهاَ مديرة جهاز هندسة وتخطيط المرور بالبدء فى إعادة تخطيط ميدان مزلقان عين شمس باعتباره مدخل هام لحى المرج والرابط بينه وبين آخر حدود عين شمس ، وكذلك دراسة وضع مخطط جديد لميدان السادات كمدخل اساسى لمدينة السلام بما يحظر نهائياَ انتشار المواقف العشوائية لسيارات السرفيس بمحيط موقف السلام ،

شهد اللقاء إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية واللواء محمد الشيخ السكرتير العام، واللواء عبد القادر النورى السكرتير العام المساعد، ورؤساء أحياء المنطقة الشرقية ورؤساء مجالس إدارات المديريات والهيئات والشركات الخدمية بالقاهرة، ورؤساء الإدارات المركزية بالمحافظة .