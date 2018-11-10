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محافظ الدقهلية فى جولة مفاجئة بشوارع المنصورة ويستدعى رئيس حى غرب لرفع المخالفات

السبت، 10 نوفمبر 2018 11:55 م
محافظ الدقهلية فى جولة مفاجئة بشوارع المنصورة ويستدعى رئيس حى غرب لرفع المخالفات الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب
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قام الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية يجوب مدينة المنصورة مساء اليوم، فى جولة مفاجئة على الأقدام تفقد خلالها عددًا من شوارع مدينة المنصورة، وفى مقدمتها شارع سكة سندوب، حيث فوجئ شاروبيم بوجود مخلفات مبانى وتراكمات للقمامة، واستدعى المحافظ أحمد عبد السميع رئيس حى غرب المنصورة لرفع المخلفات والقمامة.

 

كما استدعى محافظ الدقهلية، شرطة المرافق لإزالة التعديات التى شاهدها على حرم الطريق العام من المقاهى الواقعة فى الشارع، كما تفقد عددًا من منافذ بيع اللحوم والخضراوات، وشدد على ضرورة الالتزام بالأسعار المتفق عليها، والتى يجب أن تقل عن مثيلاتها من المنتجات فى الأسواق بـ20 إلى 30% مع الحرص على جودة السلع المعروضة.

 

كما تفقد شاروبيم الكوبرى السفلى بعزبة عقل والكوبرى السفلى أمام مدرستى المحمدية والسيدة خديجة، وطلب المحافظ العمل على رفع كفاءة هذه الكبارى فورًا، كما تفقد عدد من الشوارع فى حى شرق منها شارع عزبة عقل والدراسات وشارع المضرب، وأكد ضرورة رفع القمامة بشكل مستمر وإزالة كافة الإشغالات لتسهيل حركة السير سواء للمواطنين أو السيارات.

 

وأكد المحافظ، أهمية تطوير ميدان تقاطع شارعى سعد الشربينى وفخر الدين، وأكد شاروبيم خلال جولته على أن للمواطنين حقوق فى الشارع ليسيروا فى أمان، كما أكد ضرورة عودة الرصيف إلى أصحابه المواطنين وإزالة كافة التعديات التى يقوم بها أصحاب المقاهى والمحلات، وأشار إلى أن ذلك مسئولية الأحياء وإدارة المرور بالدقهلية.

 

وناشد شاروبيم المواطنين برفض الممارسات الخاطئة التى تؤدى إلى إعاقة حركة السير، كما شدد على أهمية القضاء على الانتظار الخاطئ للسيارات والذى يؤدى إلى إعاقة حركة المرور فى أغلب شوارع مدينة المنصورة.

 


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