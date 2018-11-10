مجلتى الأوقاف يدعمان منظومة القيم الأخلاقية بسرد مواقف فى حياة الرسول

كتب - إسماعيل رفعت

تضمن العدد الشهرى لمجلة منبر الإسلام (العلمية) الصادرة عن وزارة الأوقاف، لشهر ربيع الأول 1440هــ، موضوعات تدعم منظومة القيم الاجتماعية والأخلاقية، حيث تضمنت موضوعات: حديث القرآن عن النبي (صلى الله عليه وسلم)، وميلاد الرسول الكريم ميلاد أمة .

كما تضمنت المجلة موضوعات: تكريم الله لرسوله (صلى الله عليه وسلم)، وحاضنات الرسول (صلى الله عليه وسلم)، وحديث القرآن الكريم عن العلم، وأنت تسأل والمفتي يجيب.

فيما تضمن عدد مجلة الفردوس للأطفال فى عدد شهر ربيع الأول 1440هــ، موضوعات: مولد الهادي البشير، ورحلة إلى اليابان، ومواقف من حياة الصحابة والتابعين، من أسماء الله الحسنى “الملك” .