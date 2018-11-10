video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 10 نوفمبر 2018 07:01 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مباحث القليوبية تضبط عنصرا إجراميا بعد سرقته سيارة بالاكراه

السبت، 10 نوفمبر 2018 05:43 م
مباحث القليوبية تضبط عنصرا إجراميا بعد سرقته سيارة بالاكراه حبس -ارشيفية
كتب -نيفين طه
إضافة تعليق
 
 
نجحت مباحث القليوبية فى القبض علي  أحد العناصر الإجرامية لقيامه وآخر بسرقة سيارة أجرة بالإكراه وتم التحفظ على المتهم وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
 
وتلقي اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية، إخطار من المقدم أحمد عبدالعليم رئيس مباحث قسم العبور بأنه أثناء مرور قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة العبور، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، إستغاث سائق سيارة أجرة "تاكسى" وقرر أنه حال سيره بمنطقة مؤسسة الزكاة طلب منه مجهولان توصيلهما إلى المنطقة الصناعية بدائرة القسم، ولدى وصولهما قام أحدهما بتهديده بسلاح نارى والآخر بسلاح أبيض، وإستوليا منه على السيارة قيادته وفرا هاربين.
 
وعلى الفور تم اخطار اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية ،وقامت القوة الأمنية بتمشيط المنطقة وتتبع خط سير الجناة، وأمكن ضبط أحدهما "عاطل، سبق إتهامه فى عدد من القضايا" حال إستقلاله السيارة ، وبحوزته فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار والسلاح الأبيض.
 
 وبمواجهة المتهم المضبوط إعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع الهارب "ابنه، عاطل، سبق إتهامه فى عدد من القضايا".
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط تشكيل عصابى تخصص في السرقة بالإكراه بأسيوط

اخبار عاجلة

اخبار المحافظات

اخبار القليوبية

اخبار محافظة القليوبية

مؤسسة الزكاه

سرقه

بالاكراه




لا تفوتك
مروان محسن يتصدر قائمة المرشحين للرحيل عن الأهلى فى الشتاء

مروان محسن يتصدر قائمة المرشحين للرحيل عن الأهلى فى الشتاء

مكاتب التموين تبدأ اليوم تلقى تظلمات تحديث البيانات الخاطئة للبطاقات

مكاتب التموين تبدأ اليوم تلقى تظلمات تحديث البيانات الخاطئة للبطاقات

"التعليم" تعلن وصول قرابة 55% من أجهزة تابلت الثانوية الجديدة.. وتؤكد: استلام آخر دفعتين خلال أيام.. الوزارة تهدف إلى التحرر من ثقافة الحفظ والامتحانات الروتينية.. طارق شوقى: مصر تفردت ببنك المعرفة

"التعليم" تعلن وصول قرابة 55% من أجهزة تابلت الثانوية الجديدة.. وتؤكد: استلام آخر دفعتين خلال أيام.. الوزارة تهدف إلى التحرر من ثقافة الحفظ والامتحانات الروتينية.. طارق شوقى: مصر تفردت ببنك المعرفة

رمضان صبحى يرفع شعار "هذه فرصتى" قبل مواجهة وست هام.. "العفيجى" فى مهمة إثبات الذات مع "كلوب الجديد" فى هدرسفيلد ونسيان تجربة ستوك سيتى.. و4 تحديات تواجه النجم المصرى بموسمه الثالث بالملاعب الإنجليزية

رمضان صبحى يرفع شعار "هذه فرصتى" قبل مواجهة وست هام.. "العفيجى" فى مهمة إثبات الذات مع "كلوب الجديد" فى هدرسفيلد ونسيان تجربة ستوك سيتى.. و4 تحديات تواجه النجم المصرى بموسمه الثالث بالملاعب الإنجليزية

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد فولهام.. محمد صلاح أساسيا

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد فولهام.. محمد صلاح أساسيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة