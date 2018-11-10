مباحث القليوبية تضبط عنصرا إجراميا بعد سرقته سيارة بالاكراه

كتب -نيفين طه

نجحت مباحث القليوبية فى القبض علي أحد العناصر الإجرامية لقيامه وآخر بسرقة سيارة أجرة بالإكراه وتم التحفظ على المتهم وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

وتلقي اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية، إخطار من المقدم أحمد عبدالعليم رئيس مباحث قسم العبور بأنه أثناء مرور قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة العبور، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، إستغاث سائق سيارة أجرة "تاكسى" وقرر أنه حال سيره بمنطقة مؤسسة الزكاة طلب منه مجهولان توصيلهما إلى المنطقة الصناعية بدائرة القسم، ولدى وصولهما قام أحدهما بتهديده بسلاح نارى والآخر بسلاح أبيض، وإستوليا منه على السيارة قيادته وفرا هاربين.

وعلى الفور تم اخطار اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية ،وقامت القوة الأمنية بتمشيط المنطقة وتتبع خط سير الجناة، وأمكن ضبط أحدهما "عاطل، سبق إتهامه فى عدد من القضايا" حال إستقلاله السيارة ، وبحوزته فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار والسلاح الأبيض.

وبمواجهة المتهم المضبوط إعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع الهارب "ابنه، عاطل، سبق إتهامه فى عدد من القضايا".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب.