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مباحث آداب القليوبية: ضبط 12قضية آداب عامة و 71 مرافق

السبت، 10 نوفمبر 2018 05:01 م
مباحث آداب القليوبية: ضبط 12قضية آداب عامة و 71 مرافق اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية
القليوبية - نيفين طه
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شنت مباحث الآداب العامة بمديرية أمن القليوبية تحت إشراف اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية، حملة أمنية استهدفت الشقق المفروشة فى مراكز وأقسام المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية.
 
 
وأسفرت جهود الحملة عن فحص 14 شقة و50 من قاطنيها، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
 
 
كما تم ضبط 71 قضيه مرافق عامة، و 18 قضية مصنفات، و12قضية آداب عامة، و4 أشغال طريق، 37 إزالة فورية، 10 وصلة كهربائي، 15 إعلانا مخالفا، 5 فرش شاى. 
 
 
 
 
 
 

 


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