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لبنان: وزير الخارجية يبحث مع نصر الله عقبات تشكيل الحكومة

السبت، 10 نوفمبر 2018 01:51 م
لبنان: وزير الخارجية يبحث مع نصر الله عقبات تشكيل الحكومة جبران باسيل
أ ش أ
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بحث وزير الخارجية اللبنانى جبران باسيل، مع الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، عقبات تشكيل الحكومة الجديدة.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية اليوم السبت أن اللقاء تناول العمل على إيجاد السبل الكفيلة لحل العقد التي تعترض إنهاء عملية تشكيل الحكومة على أساس المعايير الموضوعية.

وأضافت " أن النقاش تطرق أيضا إلى عدد من الملفات الداخلية، حيث اتفق الطرفان على وجوب تحصين الوحدة الوطنية ومنع الانجارار إلى توتير البلاد أو التحريض المذهبي أوالطائفي، والبحث في الوضع الإقليمي وأهمية تعزيز الاستقرار في لبنان ملاقاة لأي تطور في المنطقة".

وكان رئيس الوزراء المكلف سعد الحريرى، قد أنهى المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة، وآخرها عقبة التمثيل الوزاري المتعلقة بحزب القوات اللبنانية الذي أعلن موافقته على المشاركة في الحكومة في ضوء الحصة الوزارية المعروضة عليه، وتسليمه بالفعل لائحة بأسماء المرشحين لشغل الحقائب الوزارية.

وطالب حزب الله في اللحظات الأخيرة للمشاورات النهائية لتشكيل الحكومة، أن يتم تمثيل عدد من حلفائه النواب عن الطائفة السُنّية في الحكومة، خصما من الحصة الوزارية لتيار المستقبل الممثل السياسي الأكبر للطائفة في لبنان والذي يتزعمه رئيس الوزراء سعد الحريري، وهو الأمر الذي يلقى رفضا قاطعا ومعارضة شديدة من الحريري مؤكدا أنه لن يسمح به حتى وإن اقتضى الأمر اعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة.

 


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