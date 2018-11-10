كوريا الجنوبية: سحب الأسلحة من 22 موقعا على الحدود الفاصلة بين الكوريتين

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أعلن مسئول بوزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم السبت أن جيش كوريا الشمالية والجنوبية انتهيا من سحب قواتهما وأسلحتهما النارية من 22 موقعا للحراسة على الحدود الفاصلة بين البلدين، وذلك في ظل الجهود المبذولة من الجانبين لتنفيذ اتفاق توصلا إليه في سبتمبر الماضي لخفض نزعة التوتر بينهما.

وقال المصدر - حسبما ذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية - إنه تم الانتهاء من نزع السلاح من 11 موقعا بالجزء الجنوبي من المنطقة منزوعة السلاح الفاصلة بين الكوريتين، مشيرا إلى أنه يعتقد أن كوريا الشمالية انتهت أيضا من سحب قواتها وأسلحتها من 11 موقعا للحراسة من المنطقة منزوعة السلاح لديها.

يذكر أن الكوريتين خططتا سحب قواتهما من عدة مواقع للحراسة المسلحة على الحدود الفاصلة بينهما مع نهاية شهر نوفمبر الجاري،إلا أنهما اتفقا على بقاء موقع واحد للحراسة منزوعة السلاح في كلا الجانبين كتعبير رمزي، كما اتفقا على التحقق سويا من نتائج الاتفاق في شهر ديسمبر المقبل.