فيس بوك ينهى سياسة "التسوية الداخلية" فى مزاعم التحرش الجنسى

أعلنت شركة "فيس بوك"، أنها سوف تنهى سياسة التسويات الخاصة فى مزاعم التحرش الجنسى، وهى الخطوة التى تجعلها واحدة أحدث شركات التكنولوجيا التى تتخلص من تلك الممارسة التى يصفها المنتقدون بانها تثقل الحمل على الضحية.

وبحسب شبكة CNN الأمريكية، اليوم السبت، فإن قرار فيس بوك يأتى بعد يوم واحد من إعلان شركة Google أنها ستتوقف عن إجبار الموظفين على التحكيم الداخلى بشأن التحرش الجنسى والإساءات، ذلك بعد احتجاج واسع من الموظفين حول كيفية تعامل الشركة مع القضايا فى الماضى.

وأكد متحدث باسم فيس بوك لـ CNN Business أن الشركة "تعدل اتفاقات التحكيم الخاصة بها لجعل التسوية خياراً بدلاً من شرط فى دعاوى التحرش الجنسى. التحرش الجنسى هو شيء نأخذه بجدية كبيرة ولا يوجد مكان له فى Facebook".

وقامت Facebook أيضا بتحديث "سياسة علاقات العمل"، إذ سوف تطلب الشركة من أى موظف على مستوى مدير أو أعلى أن يكشف لإدارة الموارد البشرية عن علاقاته مع أى موظف، بغض النظر عما إذا كان هناك خط مباشر من العمل بينهم.