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فيديو.. وزير الأوقاف: قانون تنظيم هيئة الأوقاف لا علاقة له بأوقاف الكنيسة والأزهر

السبت، 10 نوفمبر 2018 01:20 م
فيديو.. وزير الأوقاف: قانون تنظيم هيئة الأوقاف لا علاقة له بأوقاف الكنيسة والأزهر محمد مختار جمعة وزير الاوقاف
كتبت نور علي
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قال الدكتورمحمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن مشروع قانون تنظيم هيئة الأوقاف ليس له علاقة بأوقاف للكنيسة والأزهر".
 
وأضاف أمام اجتماع اللجنة الدينية لمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون تنظيم هيئة الأوقاف المقدم من الحكومة. أن مشروع القانون ينظم إدارة الأوقاف لأملاكها، لافتا إلي أن  هيئة الأوقاف قامت بتسليم الكنائس جميع اوقافها بمحاضر تسليم فيما عدا وقف وأحد كان مخصص لمسجد  فرات للكنيسة أن تتركه الاوقاف لإدارته وكان هذا دليل علي قمة التسامح، كما تم تسليم أوقاف الازهر ".
 
من جانبه قال مؤمن متولي الامين العام للأزهر الشريف أن اوقاف الأزهر لم تسلم  كاملة، مطالبا بتقديم مذكرة بأي وقف يخص الأزهر مصحوبا بالحجة الخاصة به ولم نسلمه ونحن لن نتاخر".
  
وقال الناىب اسامة العبد أن حق الازهر لابد أن يأخذه وهذا وفاء بشرط للوقف.
 
 
وطبقا لمشروع القانون تحل هيئة الأوقاف محل وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من إلتزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التى تختص بها وإلغاء القانون رقم 80 لسنة 71 بشـأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية وقرار رئيس الجمهورية رقم 1141 لسنة 1972 بشأن تنظيم العمل بهيىة  الاوقاف
 

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