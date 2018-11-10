ضبط 4 سماسرة و6 كتبة أمام المحاكم يعملون بدون تراخيص بدمياط

دمياط معتز الشربينى

قام رجال مباحث قسم الأموال العامة بمديرية أمن دمياط بحملة فى إنحاء المحافظة، برئاسة المقدم محمد السعدنى، والنقيب أحمد الوردانى، وكيل القسم، حيث أسفرت الحملة عن ضبط 4 سماسرة موبيليات يمارسون المهنة بدون ترخيص و4 عمال كارتة فى مواقف دمياط المختلفة يخالفون التعليمات.

كما تم ضبط 6 أشخاص يعملون كتبة أمام المحاكم وأمام وحده مرور دمياط كما رصدت الحمله 4 مطابع يملكها مواطنين تعمل بدون ترخيص تقوم بطباعه أوراق اميريه مخالفين بذلك للقانون.

جارى تحرير محاضر للمخالفين تمهيدا لعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مجاهد مدير أمن دمياط والعميد حسام الباز مدير إدارة البحث الجنائى.