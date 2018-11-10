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ضبط 16 تاجر مخدرات بالخصوص وشبرا الخيمة بحملة أمنية بالقليوبية

السبت، 10 نوفمبر 2018 03:13 م
ضبط 16 تاجر مخدرات بالخصوص وشبرا الخيمة بحملة أمنية بالقليوبية حملة أمنية - أرشيفية
كتبت - نيفين طه
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القى ضباط مكتب المخدرات بالتنسيق مع رؤساء مباحث الاقسام بالقليوبية القبض على عددا من تجار المخدرات خلال حمله مشتركة وضبط مروجى السموم البيضاء، اسفرت عن ضبط  16تاجر مخدرات بحوزتهم، كمية   من المواد المخدرة المتنوعة، وتم التحفظ على المخدرات والمتهمين، وتحررت المحاضر اللازمه، واحيلوا جميع المتهمين للنيابة  فتولت التحقيق .

كانت تعليمات اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية، للواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية،  تقضى بتكثيف الحملات الامنيه على المدن بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات ورؤساء مباحث الاقسام لضبط تجار المخدرات والسموم البيضاء 

فقامت حمله قادها العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بالخصوص والعقيد حسنى نصار مفتش مباحث بنهاوالعقيد محمد عبد الهادى رئيس فرع البحث الجنائي بشبرا الخيمة 

واستهدفت الحملات مدن قليوب وشبرا الخيمة و وبنها والخصوص وشبين القناطر وا سفرت عن ضبط  16تاجر مخدرات بحوزتهم  كمية من المواد المخدرة المتنوعة  عبارة عن 600جرام حشيش و 160جم فودو و210قرص مخدر،150جم أستروكس وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق. 

 

 


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