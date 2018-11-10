ضبط مصنع بسطرمة غير مطابق للمواصفات فى حملة مكبرة بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

شنت مديرية أمن الإسكندرية، بقيادة اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، حملة مكبرة على الأسواق، أسفرت عن ضبط "خ ع ب" 35 سنة المدير المسئول عن مصنع بسطرمة بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة أول العامرية، لقيامة بمزاولة نشاطا غير مشروع فى مجال الغش التجارى، حيث يقوم بتصنيع البسطرمه غير المطابقة للمواصفات، مستخدماً مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وضبط بالمصنع " 412 " قالب بسطرمة بإجمالى وزن 1.030 طن منتج نهائى غير مطابق للمواصفات، وغير مدون عليها ثمة بيانات تجارية تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى و"150" كجم حلبة مطحونه مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر و"25" كجم مادة حافظة مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر، تحرر المحضر جنح قسم أول العامرية وجارى العرض على النيابة .

وفى مجال ضبط السلع غير الصالحة، تم ضبط "ع ر ف" 22 سنة صاحب فرش سلع غذائية بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، لقيامة بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالسلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، وضبط 1121 عبوة عصائر منتهية تاريخ الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، تحرر المحضر جنح قسم أول العامرية وجارى العرض على النيابة .

وفى مجال ضبط السلع مجهولة المصدر تم ضبط "م م خ" 25 سنة المدير المسئول عن محل لبيع مستحضرات التجميل، بدائرة قسم شرطة الدخيلة، لقيامة بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالسلع مجهولة المصدر، وضبط " 1100 " عبوة مستحضرات تجميل متنوعة أجنبية الصنع ومجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة، تحرر المحضر جنح قسم الدخيلة وجارى العرض على النيابة .