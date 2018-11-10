video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 10 نوفمبر 2018 12:27 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط مصنع بسطرمة غير مطابق للمواصفات فى حملة مكبرة بالإسكندرية

السبت، 10 نوفمبر 2018 12:13 م
ضبط مصنع بسطرمة غير مطابق للمواصفات فى حملة مكبرة بالإسكندرية مصنع بسطرمه - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر
إضافة تعليق

شنت مديرية أمن الإسكندرية، بقيادة اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، حملة مكبرة على الأسواق، أسفرت عن ضبط "خ ع ب" 35 سنة المدير المسئول عن مصنع بسطرمة بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة أول العامرية، لقيامة بمزاولة نشاطا غير مشروع فى مجال الغش التجارى، حيث يقوم بتصنيع البسطرمه غير المطابقة للمواصفات، مستخدماً مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وضبط بالمصنع " 412 " قالب بسطرمة بإجمالى وزن 1.030 طن منتج نهائى غير مطابق للمواصفات، وغير مدون عليها ثمة بيانات تجارية تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى و"150" كجم حلبة مطحونه مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر و"25" كجم مادة حافظة مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر، تحرر المحضر جنح قسم أول العامرية وجارى العرض على النيابة

وفى مجال ضبط السلع غير الصالحة، تم ضبط "ع ر ف" 22 سنة صاحب فرش سلع غذائية بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، لقيامة بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالسلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، وضبط 1121 عبوة عصائر منتهية تاريخ الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، تحرر المحضر جنح قسم أول العامرية وجارى العرض على النيابة

وفى مجال ضبط السلع مجهولة المصدر تم ضبط "م م خ" 25 سنة المدير المسئول عن محل لبيع مستحضرات التجميل، بدائرة قسم شرطة الدخيلة، لقيامة بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالسلع مجهولة المصدر، وضبط " 1100 " عبوة مستحضرات تجميل متنوعة أجنبية الصنع ومجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة، تحرر المحضر جنح قسم الدخيلة وجارى العرض على النيابة

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سقوط شرفة من عقار بالمنشية وإصابة 3 أشخاص وتهشم سيارتين بسبب الأمطار

الاسكندريه

اخبار الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

امن الاسكندريه

مستحضرات تجميل غير صالحة

سلع غذائية مجهولة المصدر




لا تفوتك
وزارة التربية والتعليم تحذر أولياء الأمور من التعامل مع مراكز بيع شهادة الثانوية

وزارة التربية والتعليم تحذر أولياء الأمور من التعامل مع مراكز بيع شهادة الثانوية

شاهد رد فعل أعضاء الاهلى بعد الخسارة من الترجي

شاهد رد فعل أعضاء الاهلى بعد الخسارة من الترجي

وزير الآثار يعلن غدا عن كشف أثرى جديد بـ " جبانة سقارة "

وزير الآثار يعلن غدا عن كشف أثرى جديد بـ " جبانة سقارة "

99 مليون جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة خلال الأسبوع الماضى

99 مليون جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة خلال الأسبوع الماضى

الحكومة تعلن الموافقة على قرارات لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار

الحكومة تعلن الموافقة على قرارات لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار

القضاء الفرنسى يرفض الطلب الرابع لإطلاق سراح حفيد مؤسس جماعة الإخوان

القضاء الفرنسى يرفض الطلب الرابع لإطلاق سراح حفيد مؤسس جماعة الإخوان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة