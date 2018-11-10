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ضبط محلات مأكولات تروج لحوم فاسدة بالقناطر الخيرية

السبت، 10 نوفمبر 2018 06:44 م
ضبط محلات مأكولات تروج لحوم فاسدة بالقناطر الخيرية حبس -ارشيفية
كتبت - نيفين طه
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ضبطت مباحث التموين بالقليوبية بالتعاون الطب البيطري، عدد من المحال بمدينة القناطر الخيرية تروج لحوم فاسدة وضاره بالمواطنين، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.
 
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد خالد المحمدى رئيس مباحث التموين يفيد القيام بحمله تموينية مكبرة على مدينة القناطر الخيرية، أسفرت عن ضبط "عبده.س.س" المسؤول عن مطعم مشويات بالقناطر الخيرية لحيازته واستخدامه كميات من لحوم مفرومة مختلفة الأنواع دون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحررعن الواقعة المحضر رقم 38750 جنح مركز القناطر الخيرية لسنة 2018.
 
كما ضبط "عماد.ج.ع" 35سنه  المسؤول عن محل مأكولات الكائن بناحية شلقان لحيازته واستخدامه كميات من لحوم مفرومه مختلفة الأنواع دون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي  وتحررعن الواقعة المحضر رقم 38751 جنح مركز القناطر الخيرية لسنة 2018
 
كما ضبط "أحمد.ع.م" 47  سنه صاحب محل عطارةلحيازته وعرضه للبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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