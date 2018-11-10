ضبط عاطل وعامل لاتهامهما بخطف طفل وطلب فدية مالية من أسرته بقنا

قنا - وائل محمد

تمكنت مباحث المديرية بقيادة اللواء محمود حسن، مدير المباحث الجنائية، اليوم من ضبط عاطل وعامل لاتهامهما بخطف طفل أثناء خروجه من المدرسة الشهر الماضى، للحصول على فدية من أسرته.

تلقى اللواء مجدي القاضى، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بضبط كل من :" على .ع.م" عامل، والليثي.م." عاطل، لقيامهما باختطاف طفل يدعى عبدالعزيز صلاح، 7سنوات، أثناء خروجه من مدرسته الإبتدائية بقرية المفرجية بقوص، جنوب قنا، وذلك فى الأسبوع الأخير من الشهر الماضى.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.