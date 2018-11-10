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ضبط عاطل وخطيبته استدرجا سائقا وقاما بسرقته بالإكراه فى العبور

السبت، 10 نوفمبر 2018 09:51 م
ضبط عاطل وخطيبته استدرجا سائقا وقاما بسرقته بالإكراه فى العبور حبس -ارشيفية
كتب - نيفين طه
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ألقت مباحث قسم شرطة العبور، القبض على عاطل وخطيبته قاما باستدراج سائق توك توك وسرقته بالإكراه، باستخدام صاعق كهربائى، تم التحفظ على المتهمين وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

 

تلقى اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من المقدم أحمد عبدالعليم رئيس مباحث قسم العبور، أنه اثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة العبور بمنطقة إسكان الشباب بدائرةالقسم لملاحظة الحاله الأمنية استغاث بهم المدعو" مصطفى ف. ب" 25 سنه ، سائق توك توك، مقيم بمحافظة البحيرة، وقرر أنه حال سيره بمركبة التوك توك قيام شخصان "رجل، سيدة" باستيقافه وطلبا منه توصيلهما لمنطقة إسكان الشباب وحال سيرهم قام الأول بصعقه باستخدام صاعق كهربائى كان بحوزتهما، وأجبراه على النزول من مركبة التوكتوك والاستيلاء عليها كرهاً.

 

وعلى الفور قامت القوة بتعقب خط سير الجناة حيث تم ضبطهما حال استقلالهما مركبة التوك توك المستولى عليها وتبين أنهما كلاً من:

"أحمد ش. أ" 24 سنه، مقيم بمحافظة القاهرة وبحوزته الصاعق الكهربائى.

و" أميرة ع" 22 سنه، مقيمة بدائرة القسم "خطيبة الأول" بمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة

 

 


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