ضبط طالب داخل جامعة المنصورة يتسول المال عبر إيهام الطلبة بفقد محفظة نقوده

الدقهلية شريف الديب

تمكن الأمن الإدارى بالجامعة من ضبط طالب من خارج الجامعة أثناء استجدائه الطلبة بحجة فقد محفظة نقوده.

تلقي اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى قسم أول المنصورة، بتمكن الأمن الإداري بجامعة المنصورة، من ضبط المدعو محمد فوع ٢٠ عام طالب ومقيم المحلة غربية (غير مقيد بالجامعة) حال قيامه باستجداء الطلبة بدعوى فقده لحافظة نقوده، وتم تحرير محضر بالواقعة و جاري عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.