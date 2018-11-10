ضبط شاب زور مستندات حكومية و 2370 هاربا من أحكام و 3 أطنان سكر بالمحافظات

المحافظات أيمن لطفى - فتحية الديب - عادل ضرة_ محمد فتحى

شنت الأجهزة الأمنية بعدد من المحافظات حملات أمنية لضبط الخارجين عن القانون وعمل حملات مرورية بالطرق وحملات تموينية لضبط الأسواق.

ففى الشرقية تمكن ضباط الإدارة العامة للتكنولوجيا بإشراف اللواء حسام البطوطي، مدير قطاع نظم الإتصالات ونظم المعلومات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الدقهلية، من ضبط شاب قام بتأسيس صفحة على موقع التواصل الإجتماعى الفيس بوك، لتزوير المتسندات الحكومية والشهادات الجامعية بمقابل مادي، وبعرضه على نيابة طلخا بالدقهلية قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

البداية معلومات وردت لمباحث التكنولوجيا من خلال المتابعة والرصد، بتأسيس صفحة على موقع التواصل الإجتماعى الفيس بوك، يتم من خلالها التواصل بين مؤسسها وراغبى الحصول على مستندات حكومية او شهادات جامعية مزروة.

تم تشكيل فريق بحث، برئاسة اللواء مدحت حسين، مدير مباحث الإدارة، وبإشراف اللواء عصام سلطان، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات

وتبين من التحقيقات التى قام بها، ضباط الإدارة العامة للتكنولوجيا، بمعرفة العقيد محمد رمضان، رئيس فرع شرق الدلتا التكنولوجيا، ومعه المقدم دكتور محمود مدين، ضابط مباحث الفرع، برئاسة العقيد عاصم الشريف، رئيس المباحث الجنائية للتكنولوجيا والمعلومات، بالتنسيق مع مباحث طلخا، وتم التوصل إلى مؤسس الصفحة ويدعى " محمد ج ال " 31 سنة، مقيم مركز طلخا، محافظة الدقهلية، وكشفت التحقيقات صحة الواقعة، وقيامه بتأسيس صفحة على موقع التواصل الإجتماعي، لتزوير المستندات والشهادات الحكومية، مقابل مبالغ مالية من راغبى الحصول على تلك الشهادات.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم يقوم بتزوير شهادات جامعية، بمقابل 6000 جنيه، ويدون فيها تقديرات، وممهرة بختم النسر، بأختام مقلدة،وتم إحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وفى المنوفية شنت مديرية الأمن حملة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية ،وبرئاسة مساعد المدير المشرف على إدارة تأمين الطرق والأكمنة الحدودية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور" قيادة الطريق الزراعى بقويسنا " أسفرت عن ضبط الأتى

ففى مجال رفع إشغالات الطريق ، تم تنفيذ 102 حالة إشغال طريق مقاهى ، فرش فاكهة ،محلات كاوتش ،كما تم تنفيذ 55 حالة رفع إشغال طريق ،و" 6" حالات إزالة فورية .

وفى مجال المخالفات المرورية، تم ضبط " 12 " حالة غلق فتحات عشوائية تم ضبط "44 حالة سحب تراخيص متنوعه ، موقف عشوائى ،مخالفة خط السير الوقوف فى الممنوع ) تم ضبط " 35 " حالة تحرير نموذج 125 متنوع ، كما تم ضبط " 12 " حالة حجز ، دراجة نارية،توك توك بدون لوحات ، حالة سير عكس الإتجاه ،حالة سيارة معاقين ، "26"حالة سير يسار الطريق، كما تم ضبط 6سائقين يتعاطون المواد المواد المخدره أثناء القيادة.

كما شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية أسفرت عن ضبط 2370 هاربين من احكام، منهم 1742 حكم فى جنح الغرامات، و589 حكم فى جنح الحبس الجزئى والمستأنف، و 35 حكم فى مخالفات، و7 أحكام فى جنايه وتحصيل 50330 الف جنيه غرامات، تم ايداع المبلغ خزينه المحكمه وتولت النيابه العامه التحقيق.

وضبطت حملة مشتركة من مديرية التموين ببنى سويف وقسم مباحث التموين، 3 أطنان سكر تموينى، ناقصة الوزن بحوزة إثنين من البدالين "البقالين" التموينيين ببنى سويف.

وتحفظت الحملة على ماكينات وأدوات إعادة تعبئة وتغليف لدى البقاليّن المخالفين، وذلك بمشاركة قوة يقودها عقيد دكتور محمد محفوظ رئيس مباحث التموين، تم تحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى النيابة لمباشرة التحقيق.