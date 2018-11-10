ضبط تشكيل عصابى بحوزته 30 لفافة هيروين و18 قطعة حشيش بالبحيرة

فريق المحافظات

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بإشراف اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، من ضبط تشكيل عصابى بحوزته 30 لفافة هيروين و18 قطعة حشيش بكوم حمادة.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة كوم حمادة مفادها قيام كل من "إسلام.ا" 39 سنة عاطل مسجل شقى خطر تحت رقم 1980 فئة ب "مخدرات" وسبق اتهامه فى 6 قضيه "مخدرات"، و"مينا.م" 23 سنة عاطل سبق اتهامه فى قضيتى مخدرات، و"محمد.ط" سبق إتهامه فى 2 قضيه متنوعه "مخدرات، ضرب" وجميعهم مقيمين بمدينة كوم حمادة، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة متخذين من مدينة كوم حمادة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

بتقنين الإجراءات قامت مأمورية استهدفت المتهمين المذكورين بأماكن ترددهم، أسفرت عن ضبطهم حال مزاولتهم نشاطهم الإجرامى بمدينة كوم حمادة وبحوزتهم 30 لفافة لمخدر الهيروين تزن 30 جراما، و18 قطعة لمخدر الحشيش تزن 250 جراما، و4550 جنيهاً.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، المبلغ المالى من متحصلات البيع وتحرر المحضر اللازم.

كما تلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من قسم شرطة دمنهور من إدارة شرطة النجده يفيد بسقوط جزء من عقار بشارع الموازين بدائرة القسم.

انتقلت قوات الحماية المدنية وتم عمل كردون أمنى حول العقار ملك "زكريا .ع.ا" المقيم أرض أدمون بدائرة القسم والمكون من دور أرضى "محل" وطابقين علويين "غير مأهول بالسكان" وتبين سقوط جزء من سقف السطح العلوى للعقار، دون حدوث إصابات.

تم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور لاتخاذ شئونها وتشكلت لجنة من الإدارة الهندسية بها للمعاينه واتخاذ اللازم وورد تقريرها يفيد وجود شروخ طوليه وعرضيه بالعقار وطلب إخلاء الطابق الأرضى "المحل" من شاغليه لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

وبسؤال "يسرى.ح" 63 سنة مستأجر المحل بالطابق الأرضى للعقار ومقيم بذات العنوان قرر بمضمون ماتقدم وعلل ذلك لقدم العقار، وأضاف بعدم صدور قرارات إزالة أو ترميم له من الوحدة المحلية.

تم أخذ التعهد اللازم على مستأجر المحل المذكور بإخلائه لحين انتهاء اللجنة المشار إليها وتحرر المحضر اللازم.