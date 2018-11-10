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صور.. وزيرة الصحة تتفقد مستشفى بورفؤاد العام ببورسعيد

السبت، 10 نوفمبر 2018 10:50 ص
صور.. وزيرة الصحة تتفقد مستشفى بورفؤاد العام ببورسعيد زيارة وزيرة الصحة لمستشفى بورفؤاد العام
بورسعيد - السيد فلاح - محمد فرج
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تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، منذ قليل، يرافقها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأعمال الإنشائية والتجهيزات لمستشفى بور فؤاد العام.

وتقوم الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، بتفقد عددًا من المنشآت الصحية، بدأت بمدينة بورفؤاد، ضمن زيارتها لمحافظة بورسعيد لمتابعة استعدادات المستشفيات والوحدات الصحية تمهيدا لاستقبال منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد والوقوف على أوضاع الوحدات الصحية والمستشفيات بالمحافظة.

 

وزيرة الصحة تتفقد مستشفى بور فؤاد (1)
وزيرة الصحة تتفقد مستشفى بور فؤاد

 

وزيرة الصحة تتفقد مستشفى بور فؤاد (2)
وزيرة الصحة تتفقد مستشفى بور فؤاد

 

وزيرة الصحة تتفقد مستشفى بور فؤاد (3)
وزيرة الصحة تتفقد مستشفى بور فؤاد

 

 


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