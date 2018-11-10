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صور.. وزيرة الصحة تتفقد المركز الإقليمى لنقل الدم بالإسماعيلية

السبت، 10 نوفمبر 2018 09:28 ص
صور.. وزيرة الصحة تتفقد المركز الإقليمى لنقل الدم بالإسماعيلية جانب من الجولة
الإسماعيلية - السيد فلاح
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تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، منذ قليل، المركز الإقليمى لنقل الدم بمحافظة الإسماعيلية بصحبة، اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام للمحافظة، والدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة، للتعرف على استعدادات المركز لمشروع تصنيع وتجميع البلازما، حتى يتم الاعتماد عليها محليًا.

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وأكدت وزيرة الصحة، أنه يجرى إنشاء مراكز تجميع بلازما الدم وفقًا للمعايير العالمية من البلازما التى استيرادها من الخارج، مشيرة إلى أن جميع مراكز نقل الدم التابعة لوزارة الصحة حاصلة على الاعتماد الدولى وتضم فرقا مدربة على أعلى مستوى. 

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وعقب تفقد وزيرة الصحة المركز الإقليمى لنقل الدم، عقدت اجتماعا مغلقا مع محافظ الإسماعيلية بمكتبه بديوان عام المحافظة بالشيخ زايد، لمناقشة استعدادات المحافظة لاستقبال المرحلة الثانية من الحملة القومية للقضاء على فيروس سى.

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ومن المقرر أن تغادر الآن وزيرة الصحة إلى بورسعيد، للوقوف على نسب إنجاز تطوير ورفع كفاءة المنشآت الطبية الخاصة بمشروع التأمين الصحى الشامل الجديد.

 
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