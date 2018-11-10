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صور.. وزيرة التضامن تفتتح النسخة الثالثة من ملتقى "شغلنى"

السبت، 10 نوفمبر 2018 02:07 م
صور.. وزيرة التضامن تفتتح النسخة الثالثة من ملتقى "شغلنى" غادة والى وزيرة التضامن
كتب مدحت وهبة
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افتتحت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، النسخة الثالثة من ملتقى "شغلنى" للتوظيف الذى شهد إقبالاً كثيفًا من قبل طالبى العمل، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققته النسخة الثانية من الملتقى العام الماضي في توفير آلاف فرص العمل لمختلف الشرائح المجتمعية.
 
 
 
وانطلق ملتقى "شغلني" الثالث للتوظيف، بمشاركة 50 شركة من كبريات الشركات في مصر، وذلك بمبنى الجريك كامبس بوسط البلد (The Greek Campus)؛ حيث شهد الملتقىتوفير 17 ألف فرصة عمل فورية للشباب من بينها فرص عمل لذوي الإعاقة.
 
 
 
من جانبها، قالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الحماية الاجتماعية الحقيقية تتحقق من خلال توفير فرص العمل، مشيدة بفكرة ملتقى توظيف شغلني ووصفتهم بأنهم شركاءللوزارة في برنامج فرصة للتشغيل، لافتة إلى أن "شغلني" هى إحدى الشركات التى تتعاون معها الوزارة ضمن برنامج فرصة للتشغيل والذي نجح حتى الآن في توفير أكثر من 70 ألف وظيفة فضلا عن إتاحة التقدم لفرص العمل من خلال أكشاك التوظيف بالوحدات الاجتماعية والتي يتم العمل بها بالتعاون مع "شغلنى".
 
 
 
ولفتت غادة والى أن برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة سيخرج منه هذا العام 14 ألف شاب أتموا 18 عاما وبالتالي فإن الوزارة تهتم بتوفير فرص عمل لهم لأن الكرامةالحقيقية للإنسان هي العمل، مؤكدة أن الوظائف المتاحة ضمن برنامج فرصة وموقع شغلني لا تتطلب سوى الجدية والالتزام والرغبة الحقيقية في العمل فيما تتكفل هذه الشركات بتدريبالشباب والتعاقد معهم.
 
 
 
وأكدت أن الشركات التى تعرض الوظائف تقدم للشباب تأمين اجتماعي وصحي، وهو ما شددت عليه في حديثها مع ممثلي الشركات في جولتها اليوم لافته  إلى أنالوزارة  تسعى لتحقيق التنمية والرعاية والحماية الاجتماعية، وتعمل على تحقيق الحماية الحقيقية بتوفير فرص العمل لأن العمل وخلق مصادر دخل مستديمة هو الحماية الحقيقية والفرصةالحقيقية للخروج من دوائر الفقر.
 
 
وأضافت أن الوزارة تهتم بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتدعمه وخاصة الشركات التي تقدم خدمات أو فرص عمل للشباب كنا أدارت  الوزيرة  خلال جولتها حوارا مع الشبابالمتقدم للوظائف وما توفره الشركات لهم.
 
 
 
في ذات السياق، قال عمر خليفة الرئيس التنفيذي لموقع شغلنى، إن الإقبال الكثيف الذي شهدته النسخة الثالثة من الملتقى يعكس الثقة والمصداقية التي حاز بها في توفير فرص العمل لآلافالشباب، كما أن الخطوات غير التقليدية التي يشهدها الملتقى سواء من خلال إجراء المقابلات الشخصية بشكل فوري أو الرد بالموافقة أو الرفض حاز على ثقة الجمهور المقبل على الملتقىللبحث عن فرص عمل حقيقية بعيدا عن الروتين والانتظار لفترات طويلة.
 
 
 
وكانت "شغلنى" قد وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي بهدف توفير فرص عمل أكثر لجميع المصريين ضمن برنامج فرصة.
 
 
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غادة والى

ملتقى شغلنى

التضامن




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