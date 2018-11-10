صور.. هانى شاكر يحتفل بخطوبة ابنه شريف على نوران هانى عمر فى حفل عائلى

كتب إسلام جمال

فى حفل عائلى، احتفل الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين، بخطوبة نجله شريف على نوران هانى عمر ابنة وكيل محافظ البنك المركزى، مساء أمس الجمعة.



هانى شاكر يحتفل بخطوبة نجله

واقتصر حفل الخطوبة على الحضور عائلى، ووجه الفنان هانى شاكر التهنئة لابنه شريف وخطيبته نوران بهذه المناسبة السعيدة.



صورة عائلية لحفل الخطوبة

وعلق الفنان هانى شاكر قائلاً: " ألف مبروك خطوبه ابني حبيبي شريف علي حبيبتي نوران هاني عمر ابنه اللواء هاني عمر وكيل محافظ البنك المركزى، ربنا يسعدهم ويبارك فيهم إن شاء الله".



خطوبة نجل الفنان هانى شاكر

وتوالت التعليقات ورسائل التهنئة، من قبل متابعى وجمهور أمير الطرب، الفنان هانى شاكر، متمنين لابنه وخطيبته دوام السعادة.