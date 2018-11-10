video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 10 نوفمبر 2018 04:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صور.. هانى شاكر يحتفل بخطوبة ابنه شريف على نوران هانى عمر فى حفل عائلى

السبت، 10 نوفمبر 2018 03:56 ص
صور.. هانى شاكر يحتفل بخطوبة ابنه شريف على نوران هانى عمر فى حفل عائلى حفل خطوبة نجل الفنان هانى شاكر فى جو عائلى
كتب إسلام جمال
إضافة تعليق

فى حفل عائلى، احتفل الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين، بخطوبة نجله شريف على نوران هانى عمر ابنة وكيل محافظ البنك المركزى، مساء أمس الجمعة.

هانى شاكر يحتفل بخطوبة نجله
هانى شاكر يحتفل بخطوبة نجله

 

واقتصر حفل الخطوبة على الحضور عائلى، ووجه الفنان هانى شاكر التهنئة لابنه شريف وخطيبته نوران بهذه المناسبة السعيدة.

صورة عائلية لحفل الخطوبة
صورة عائلية لحفل الخطوبة

 

وعلق الفنان هانى شاكر قائلاً: " ألف مبروك خطوبه ابني حبيبي شريف علي حبيبتي نوران هاني عمر ابنه اللواء هاني عمر وكيل محافظ البنك المركزى، ربنا يسعدهم ويبارك فيهم إن شاء الله".

خطوبة نجل الفنان هانى شاكر
خطوبة نجل الفنان هانى شاكر

 

وتوالت التعليقات ورسائل التهنئة، من قبل متابعى وجمهور أمير الطرب، الفنان هانى شاكر، متمنين لابنه وخطيبته دوام السعادة.

شريف ونوران
شريف ونوران

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تفاصيل تدخل هانى شاكر لإلغاء حفل حمو بيكا فى الإسكندرية

هانى شاكر يغنى لفيروز وملحم بركات لأول مرة فى حفله بالأوبرا

هانى شاكر يستهل حفله بمهرجان الموسيقى بأغنية "يا أغلى اسم فى الوجود"

هانى شاكر

خطوبة ابن هانى شاكر

اخبار هانى شاكر




لا تفوتك
وزارة التربية والتعليم تحذر أولياء الأمور من التعامل مع مراكز بيع شهادة الثانوية

وزارة التربية والتعليم تحذر أولياء الأمور من التعامل مع مراكز بيع شهادة الثانوية

شاهد رد فعل أعضاء الاهلى بعد الخسارة من الترجي

شاهد رد فعل أعضاء الاهلى بعد الخسارة من الترجي

وزير الآثار يعلن غدا عن كشف أثرى جديد بـ " جبانة سقارة "

وزير الآثار يعلن غدا عن كشف أثرى جديد بـ " جبانة سقارة "

99 مليون جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة خلال الأسبوع الماضى

99 مليون جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة خلال الأسبوع الماضى

الحكومة تعلن الموافقة على قرارات لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار

الحكومة تعلن الموافقة على قرارات لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار

القضاء الفرنسى يرفض الطلب الرابع لإطلاق سراح حفيد مؤسس جماعة الإخوان

القضاء الفرنسى يرفض الطلب الرابع لإطلاق سراح حفيد مؤسس جماعة الإخوان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة