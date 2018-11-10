صور.. مميش: عائدات قناة السويس 4.8 مليار دولار من يناير وحتى أكتوبر 2018

الإسماعيلية – السيد فلاح – جمال حراجى

التقى الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم، السبت، وفدًا اقتصاديًا رفيع المستوى من كبار المستثمرين وممثلى ما يزيد عن 30 شركة من كبرىات الشركات العالمية العاملة بمصر وذلك بالتنسيق مع مجموعة CMA CGM، برئاسة المهندس طارق زغلول رئيس القطاع التجارى لمجموعة CMA CGM، والأستاذ عمرو الشافعى مدير عمليات الشركة مع قناة السويس وبرفقتهما عدد من قياداتها والعاملين بها، بحضور عدد من قيادات الهيئة، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحرى التابع للهيئة بالإسماعيلية. تهدف الزيارة إلى التعرف على الفرص الاستثمارية فى المنطقة الاقتصادية لمنطقة القناة ومستجدات المشروعات القومية العملاقة فى تلك المنطقة وعلى رأسها مشروع قناة السويس الجديدة ومشروع الأنفاق أسفل القناة.

فى كلمته، رحب الفريق مميش بالحضور من كبار المستثمرين ورجال الأعمال، وعبر عن تقديره الشديد للتعاون المثمر والبناء مع الخط الملاحى العالمى CMA CGM فى إطار سياسة هيئة قناة السويس لفتح أفاقاً جديدة للتعاون مع شركاء التنمية بما ينعكس على تحقيق المصالح المشتركة ويخدم حركة التجارة العالمية. وأوضح الفريق مميش أن مصر أهدت قناة السويس الجديدة للعالم خدمة لحركة التجارة العالمية المارة بالقناة فى ظل انخفاض نفقات الرحلة واختصار زمن العبور والانتظار، فضلاً عن رفع معدل الأمان الملاحى وزيادة طاقتها العددية والاستيعابية وهو ما جعل وجودها ضرورة لرفع تصنيف القناة عالمياً من جهة ولتصبح حجر الزاوية لمشروع التنمية الواعد بمنطقة القناة من جهة آخرى.

وأضاف رئيس الهيئة أن إيرادات قناة السويس خير دليل على نجاح مشروع قناة السويس الجديدة حيث سجلت احصائيات الملاحة زيادة عائدات قناة السويس فى الفترة من يناير إلى أكتوبر 2018 لتصل إلى 4.8 مليار دولارمقابل 4.3 مليار دولار عن نفس الفترة فى العام الماضى بزيادة قدرها 500 مليون دولار بنسبة 10.3%، وهذه الإيرادات تعادل 85 مليار جنية فى الفترة من يناير إلى أكتوبر خلال عام 2018 مقابل 77.3 مليار جنية خلال نفس الفترة من العام الماضى بزيادة قدرها7.7 مليار جنيه بنسبة 10%.

وشدد الفريق مميش على أن عجلة العمل فى مشروع التنمية بمنطقة القناة تسير بخطى متسارعة لاستغلال حجم البضائغ الضخم المارعبرقناة السويس سنوياً وتطبيق قيمة مُضافة تؤدى إلى توفير فرص استثمارية واعدة من خلال ستة موانيء ومناطق صناعية ولوجيستية عالية المستوى وهو ما ستجنى ثماره الأجيال الحالية والمستقبلية.

وأوضح أن الجميع يعمل على قدم وساق لتحقيق خطوات ملموسة على أرض الواقع بلغ حجم المشروعات التى تم إنجازها حتى الآن ما يزيد عن 140 مشروعاً بالمنطقة. كما أشار إلى جهود الهيئة فى تطوير وتعزيز تنافسية موانيء المنطقة من خلال تطوير ميناء شرق بورسعيد و رفع تصنيفه كميناء محورى عالمى بزيادة أعماقه وإنشاء أرصفة جديدة طولها 5 كيلومتر بالإضافة إلى حفر قناة جانبية لخدمة حركة الدخول والخروج من الميناء دون التقيد بحركة عبور السفن فى القناة. هذا بالإضافة إلى تجهيز المناطق الصناعية المتاخمة من خلال تنفيذ أعمال معالجة التربة تمهيداً لاستغلالها فى القريب العاجل واتخاذ قرارات تتعلق بتخفيض رسوم الرسو والتراكى فى الموانئ لمواجهة تحديات المنافسة مع موانيء البحر المتوسط.

من جانبه، أكد المهندس طارق زغلول على عمق علاقات التعاون المشترك بين مجموعة CMA CGM وهيئة قناة السويس حيث تعد المجموعة الفرنسية ثالث أكبر عملاء الهيئة، فى ظل اهتمام المجموعة بالترويج للمشروعات ذات القيمة المضافة والصناعات اللوجيستية وهو ما دفعنا للترويج للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما يمكن معه تحقيق نجاحات مشتركة لكافة الأطراف.

وقدم عمرو الشافعى مدير عمليات مجموعة CMA CGM الشكر للفريق مميش على إتاحة الفرصة لتعريف المستثمرين بالمنطقة الاقتصادية الواعدة، كما أشاد بالإجراءات الأخيرة المتعلقة بمنح تخفيضات فى رسوم الرسو والتراكى بموانيء بورسعيد لتستطيع بذلك مواجهة تحديات المنافسة مع موانىء حوض البحر الأبيض المتوسط واستعادة التحالفات الملاحية مرة آخرى.

من جانبهم، عبر الوفد الاقتصادى لممثلى كبرى الشركات العالمية عن سعادتهم لرؤية الإنجازات المصرية على أرض الواقع والتى من شأنها دعم صناعة النقل واللوجيستيات وخدمة حركة التجارة العالمية.

خلال الزيارة، استمع الوفد إلى عرض تقديمى عن مشروع قناة السويس الجديدة ومشروع التنمية بمنطقة القناة، تخلله مجموعة من الأفلام التسجيلية التى تسرد تاريخ القناة، وتوثق فترة حفر القناة الجديدة وتلقى الضوء على الفرص الاستثمارية بمشروع التنمية بالإضافة إلى الجدوى الاقتصادية للقناة الجديدة والتى جاءت ثمارها واضحة بزيادة عائدات القناة وتعزيز تنافسيتها فى مواجهة الطرق الملاحية والبديلة.

فى نهاية الزيارة، أهدى الفريق مهاب مميش درع قناة السويس الجديدة إلى المهندس طارق زغلول رئيس القطاع التجارى لمجموعة MCMA CG ودرع آخر للأستاذ عمرو الشافعى مدير عمليات الشركة مع قناة السويس، ثم دعاهم إلى القيام بجولة بحرية فى قناة السويس الجديدة وزيارة لموقع أنفاق الإسماعيلية أسفل القناة لمشاهدة حجم الإنجاز على أرض الواقع.



الفريق مهاب مميش يهدي درع القناة الجديدة للأستاذ عمرو الشافعي رمدير عمليات شركة cma cgm



الفريق مهاب مميش يهدي درع القناة الجديدة للمهندس طارق زغلول رئيس القطاع التجاري لمجموعة cma cgm



مميش يلتقي ممثلي كبرى الشركات العالمية لبحث الفرص الاستثمارية في مشروع تنمية منطقة القناة (1)



مميش يلتقي ممثلي كبرى الشركات العالمية لبحث الفرص الاستثمارية في مشروع تنمية منطقة القناة (2)



مميش يلتقي ممثلي كبرى الشركات العالمية لبحث الفرص الاستثمارية في مشروع تنمية منطقة القناة (3)